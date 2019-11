Il Trono Over di Uomini e donne oggi 15 novembre non va in onda per lasciare spazio alle vicende del Classico e dei suoi giovani tronisti. Per ritrovare dame e cavalieri, il pubblico dovrà attendere un paio di giorni, probabilmente fino a lunedì 18 novembre quando si rivedranno in studio Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e colleghi. Ampio spazio, nelle puntate della prossima settimana, verrà dedicato soprattutto alla dama torinese che ritroverà Juan Luis Ciano, il suo nuovo spasimante di origine venezuelana.

Ma, dopo un inizio a dir poco promettente, la loro frequentazione comincerà a evidenziare i primi problemi. Non solo Gemma non riuscirà a nascondere la propria gelosia, in seguito ai balli di lui con Tina Cipollari e Barbara De Santi, ma assisterà alla conoscenza di Juan Luis con nuove dame. Ne seguirà un battibecco durante il quale, anche a causa di un'incomprensione, la Galgani uscirà dallo studio in lacrime.

Uomini e donne anticipazioni: tre nuove dame per Juan Luis

Gemma Galgani riuscirà prima o dopo a ritrovare l'anima gemella? La domanda rimbalza costantemente tra i telespettatori di Uomini e donne, più che mai divisi in merito alle opinioni sulla storica dama. Dopo la negativa frequentazione con Jean Pierre, la Galgani ha avuto la possibilità di conoscere Juan Luis, che fin da subito ha attirato la sua attenzione per la sua gentilezza e per la sensibilità, soprattutto in merito al suo difficile passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Già a partire dalle puntate del Trono Over in onda dal 18 novembre, però, si evidenzieranno i primi problemi con il cavaliere. Come riporta Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 9 novembre, quest'ultimo, infatti, farà la conoscenza di due signore più giovani interessate a lui. La Galgani gli chiederà di non farle entrare ma lui non la ascolterà e le accoglierà, pur precisando di non avere ancora capito bene il regolamento del programma. Terrà, quindi, solo una delle due dame e, durante le loro chiacchiere iniziali, interverrà Tina con le sue solite battute.

Spoiler Over Uomini e donne: Gemma esce dallo studio in lacrime

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative al Trono Over, Juan Luis fraintenderà le parole di Tina Cipollari, pensando che sia stata Gemma Galgani ad interrompere la conversazione con la nuova dama. Scambiandola per l'opinionista, finirà per rimproverare la torinese che ci resterà male ed uscirà dallo studio in lacrime.

Lui, compreso lo sbaglio, uscirà per consolarla mentre Tina Cipollari riprenderà a prendere in giro la sua rivale, chiamando di nuovo in causa la storia del medico. Armando Incarnato, invece, interverrà per portare alla ribalta una segnalazione che circola a Napoli, secondo la quale Juan Luis non proverebbe alcun interesse per la Galgani.