Chi sta seguendo le nuove puntate del trono over di Uomini e donne, sa bene che c'è un nuovo cavaliere che sta facendo breccia nel cuore della dama torinese Gemma Galgani. L'uomo in questione è il napoletano Juan Luis, il quale è arrivato in trasmissione con l'intento di conoscere meglio la Galgani, ammaliato dalla sua bellezza e dal suo modo di fare. La frequentazione tra i due sta proseguendo nel migliore dei modi e la stessa Gemma non ha nascosto il suo interesse per il cavaliere, anche se in queste ore sta facendo discutere la foto di Juan Luis, pubblicata su Facebook, dove lo si vede in compagnia di un'altra donna che non è la Galgani.

Juan Luis e lo scatto con un'altra donna che non è Gemma

Tra Gemma e Juan Luis si è creato un ottimo feeling all'interno dello studio di Uomini e donne.

I due hanno avuto modo anche di fare un'esterna insieme, durante la quale il cavaliere ripeteva che era giunto il momento di recuperare tutto il tempo perso in situazioni sentimentali, che non erano andate a buon fine e quindi in un certo modo voleva che la Galgani voltasse pagina definitivamente.

Le ultimissime di gossip su Uomini e donne, però, rivelano che la foto di Juan Luis apparsa sui social, dove lo si vede in compagnia di una "donna misteriosa", non è passata affatto inosservata e in queste ore c'è chi ipotizza che ci sia qualcosa sotto.

Nel corso dell'ultima registrazione del trono over, avvenuta il 9 novembre, Juan Luis è stato al centro di una polemica scatenata dalle segnalazioni di Armando. Il cavaliere ha rivelato che a Napoli (città di provenienza di entrambi) girano delle voci poco carine su Juan Luis e sembrerebbe che la nuova fiamma di Gemma Galgani vada in giro a dire che il suo scopo non sarebbe quello di fidanzarsi con la dama torinese, bensì di ottenere popolarità e visibilità attraverso questa frequentazione.

La verità di Juan Luis dopo le accuse social

Accuse pesanti che hanno un po' scosso Gemma, anche se Juan l'ha tranquillizzata, rigettando al mittente tutti i sospetti sul suo conto. Adesso, invece, arriva questa foto che sarebbe stata scattata proprio a casa della donna "misteriosa", che ovviamente non è la Galgani e che per Juan Luis sarebbe soltanto un'amica.

Immediata la reazione dei fan, i quali si sono scatenati tra i commenti dello scatto apparso su Facebook.

In molti, infatti, lo hanno accusato di voler soltanto sfruttare Gemma per ottenere visibilità e che la starebbe prendendo in giro. Lui però, ancora una volta, ha ribadito di non essere quel tipo di uomo. "Non ho mai illuso nessuno e mai lo farò", ha precisato il cavaliere del trono over aggiungendo che la Galgani è una donna di rilievo e non intende prenderla in giro.