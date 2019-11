Terzo e ultimo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 6 novembre, Gemma Galgani avrà l'opportunità di conoscere un nuovo cavaliere Juan Luis. Anche Anna Tedesco ha iniziato la conoscenza di un nuovo cavaliere, Edoardo. In studio ci sarà anche il gradito di due ex protagonisti del dating show: Luisa e Savio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma dimentica Jean Pierre con Juan Luis

La puntata odierna del dating show sarà caratterizzata dalle nuove conoscenze.

Anna Tedesco ha iniziato a sentire Edoardo e tra i due le cose vanno più che bene. L'unico neo? Il continuo battibeccare con Gemma durante il loro intervento al centro dello studio.

A proposito di Gemma, la dama torinese si rivelerà la vera protagonista della puntata. Infatti per lei, in studiom arriverà Juan Luis, un affascinante 57enne di origine venezuelana, pronto a conquistare il cuore della Galgani.

Quest'ultima, ammaliata come non mai, non se lo farà sfuggire e per creare subito un certa intimità, Tina proporrà alla neo coppia il famoso "gioco dell'uva". I due si convinceranno a farlo?

Oggi spazio anche alle vecchie conoscenze, infatti torneranno in studio due ex volti del trono over, Luisa e Savio, che racconteranno a Maria De Fillippi e al pubblico come procede la loro relazione. L'appuntamento con Uomini e Donne è a partire dalle 14:45 su Canale 5.