Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà spazio per una storyline dai toni molto leggeri di cui sarà protagonista Vittorio Del Bue. Il ragazzo, dopo avere confessato il suo tradimento, inizierà una corte serratissima alla sua adorata Alex per ottenerne il perdono, in quella che sembrerà un'impresa decisamente ardua. In effetti i risultati non saranno propriamente dei migliori, ma un incontro fortuito in radio con un famoso cantante potrebbe cambiare le carte in tavola e dare la possibilità a Vicky Beef di essere perdonato.

Nel frattempo suo padre Guido si troverà a dover gestire una situazione molto delicata con Catello Cerruti. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 novembre, relative alle storyline della famiglia Del Bue.

Vittorio alla carica

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia della sua amata Alex (Maria Maurigi).

Il ragazzo, inoltre, non sarà solo in questa strenua lotta poiché potrà contare sul supporto di Mariella (Antonella Prisco). Quest'ultima si impegnerà molto e cercherà di dare dei buoni consigli al ragazzo per far sì che possa riconquistare la sua ex, ma purtroppo i risultati non saranno quelli sperati. Vittorio, a questo punto, si farà prendere dallo sconforto, ma fortunatamente un evento imprevisto potrebbe ribaltare la situazione a suo favore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Un misterioso cantante

Deluso dai ripetuti fallimenti dei suoi tentativi di riconquistare Alex, Vittorio avrà un simpatico e fortuito incontro-scontro, nella sua stazione radio, con un famosissimo cantante. Il giovane Del Bue sfrutterà la presenza di questo super ospite in radio per mettere in atto un piano romantico e tentare nuovamente di riconquistare il cuore della sua amata. Purtroppo non viene svelato il nome di questo artista di cui già si era parlato in passato, ma dovrebbe essere molto popolare e piacere ad Alex, il che lascia anche ben sperare per un eventuale ricongiungimento della giovane coppia.

Guido contro Catello

Già in passato Guido (Germano Bellavia) aveva avuto dei diverbi con il personaggio di Catello Cerruti (Benedetto Casillo), padre del vigile Cerry (Cosimo Alberti), e anche stavolta i due dovranno scontrarsi. A quanto pare il vigile Del Bue si troverà a dover fronteggiare delle antipatiche accuse mosse dal papà di Salvatore e, dinanzi a tali insinuazioni, Guido deciderà di farsi carico di una rivelazione decisamente complicata.

Non ci sono ulteriori dettagli su cosa effettivamente dirà Guido, ma la vicenda potrebbe essere collegata all'omosessualità di Cerruti, che suo padre non ha mai voluto accettare.