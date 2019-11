Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno aperti nuovi importanti archi narrativi. In particolare si tornerà a parlare di Carla Parisi e della sua volontà di farsi accettare dalla figlia minore Mia, purtroppo però la donna si troverà a dover affrontare un orribile evento. Non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, ma Carla subirà un'umiliante aggressione nei suoi confronti che avrà peso sulla vita di diversi personaggi. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa drammatica vicenda.

L'aggressione a Carla

Carla Parisi (Vittoria Schisano) farà uno spiacevole incontro al Vulcano e si troverà in una situazione davvero impossibile da sostenere. In seguito si scoprirà che la donna è stata vittima di una terribile aggressione. Le trame si soffermano poco sull'evento, quindi risulta davvero difficile capire che genere di attacco subirà Carla, anche se la sensazione è che possa trattarsi di qualcosa legato alla sua condizione di transgender.

Se così fosse, per l'ennesima volta, Upas si troverebbe ad affrontare degli importanti temi sociali quali l'omofobia, la discriminazione contro le persone omosessuali e gli atti di violenza ad esse collegati.

Vittorio sconvolto dall'accaduto

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) rimarrà fortemente scosso da quanto successo a Carla e deciderà subito di parlarne ad Alex (Maria Maurigi). Il ragazzo prenderà molto a cuore la causa della donna, mostrando un'ulteriore maturazione del suo personaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

C'è da dire che l'atteggiamento del giovane Del Bue riuscirà persino a sorprendere un paladino della giustizia quale Michele Saviani (Alberto Rossi), che resterà piacevolmente sorpreso dal potenziale del ragazzo.

Il riscatto di Mia

Mia (Ludovica Nasti) verrà a conoscenza della terribile aggressione subita da Carla e, a causa di tale drammatico evento, avrà la possibilità di rincontrare suo padre. Inoltre la piccola Mia avrà anche un importante ruolo nel riavvicinamento tra Vittorio e sua sorella maggiore Alex.

Vittorio e Alex

In questa dolorosa vicenda, fortunatamente ci sarà spazio anche per una possibile riappacificazione tra Vittorio e Alex, quest'ultima però, almeno inizialmente, rifiuterà il bacio del suo ex senza dargli spiegazioni. A questo punto però interverrà Mia che, mostrando di essere molto maturata, convincerà la sorella ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti del giovane Del Bue.

Tale cambiamento metterà Vittorio di fronte alle sue responsabilità e lo spingerà ad ammettere il suo tradimento con Anita. Il ragazzo, dopo aver detto finalmente la verità, potrà chiedere ad Alex di perdonarlo.