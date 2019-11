Nei prossimi episodi di Un posto al sole l'attenzione sarà concentrata sulla storyline di Diego e Aldo Leone e verranno svelati nuovi inquietanti dettagli. In particolare Aldo, intenzionato a lasciare Delia, farà una scoperta che lo sconvolgerà stravolgendo tutti i suoi piani. Nel frattempo Filippo sembrerà riavvicinarsi a Serena, la nuova Bianca darà il suo bel da fare ai genitori, mentre Marina e Giorgio dovranno affrontare la loro prima vera crisi. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dall'11 al 15 novembre.

Lunedì 11 novembre: Aldo pronto a lasciare Delia

Raffaele sarà sempre più disperato a causa di Diego. Nel frattempo Aldo si renderà conto che il suo matrimonio non ha più ragione di esistere e comunicherà questo suo pensiero alla moglie Delia. L'avvocato Leone però non sarà consapevole di quali gravi conseguenze potrebbe avere, per lui, tale decisione. Bice si preparerà ad affrontare Cinzia per smascherarla. Franco invece si renderà conto che aiutare Bianca a svolgere i compiti di quarta elementare non è esattamente semplice come avrebbe creduto.

Martedì 12 novembre: Giulia sempre più attratta da Marcello

Raffaele sarà sempre più in ansia per il destino di Diego. Nel frattempo Aldo farà una scoperta sconvolgente. Angela sarà preoccupata dalla nuova insegnante di sua figlia Bianca. Giulia sarà sempre più attratta da Marcello. Bice deciderà di portare al termine il suo elaborato piano per incastrare Cinzia.

Mercoledì 13 novembre: Bice minaccia Cinzia

Aldo prenderà una decisione che spiazzerà tutti, nel frattempo Raffaele dovrà affrontare un evento molto sgradevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Marina avrà uno scontro con Giorgio proprio il giorno del compleanno di quest'ultimo. Bice passerà alle maniere forti e minaccerà Bice pur di convincerla a lasciare l'appartamento che occupa ingiustamente.

Giovedì 14 novembre: Beatrice si allontana da Aldo

Dopo avere realizzato una vantaggiosa compravendita che permetterà a Serena di aprire il suo agognato bed&breakfast, la donna, al settimo cielo per l'affare, sembrerà riavvicinarsi a Filippo.

Dopo avere scoperto cosa è accaduto, Beatrice deciderà d farsi da parte e allontanarsi da Aldo. Finalmente Niko avrà una buona notizia per Raffaele. Marina e Fabrizio saranno sempre più ai ferri corti, a causa delle loro liti riguardanti lo zio dell'uomo.

Venerdì 15 novembre: Diego è libero

Carla dovrà affrontare uno sgradevole incontro al Vulcano e si troverà in una situazione insostenibile per lei.

Filippo e Serena sembreranno essere tornati la coppia affiatata di un tempo. Diego uscirà finalmente di prigione e potrà festeggiare con i suoi amici e parenti, ma in seguito si renderà conto che il popolo del web lo ritene colpevole e dovrà affrontare l'odio e gli insulti degli haters.