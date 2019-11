Le avventure dell’appassionante e popolare sceneggiato di origini iberiche Una vita, prodotto dalla TVE in collaborazione con Boomerang TV, e creato da Aurora Guerra, continuano ad essere sempre movimentate. Dai nuovi spoiler spagnoli pubblicati in esclusiva sulla rivista digitale Culture en Serie, si evince che ci sarà l’ennesimo scontro tra le due darklady principali della soap opera. La folle Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) mostrerà ancora di più i suoi segni di assoluta pazzia.

L’ex governante dopo aver aggredito Genoveva Salmeron (Clara Garrido), nel tentativo di difendersi si lamenterà iniziando a trattarla come se fosse sua figlia.

Felipe invita Santiago a rendere felice la moglie, Genoveva tranquillizza Ursula

Negli appuntamenti che il pubblico spagnolo ha avuto modo di guardare sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019, Felipe ha incontrato Marcia e Santiago per le strade di Acacias 38.

Quest’ultimo è stato invitato dall’avvocato a rendere felice la moglie. In seguito precisamente nel momento in cui Genoveva e l’Alvarez Hermoso erano sul punto di annunciare la loro relazione sentimentale, hanno fatto i conti con Ursula. Quest’ultima non appena la Salmeron l’ha licenziata, ha estratto un’arma da fuoco, con l’intento di volerla uccidere. Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nel nuovo capitolo iberico in programmazione il prossimo lunedì, quindi l’11 novembre 2019, si preannunciano ricche di colpi di scena.

La vedova di Alfredo Bryce riuscirà a tranquillizzare la Dicenta, e consapevole di avere di fronte a sé una donna fuori di testa farà di tutto per sbarazzarsi della sua ex complice cercando di ucciderla con qualsiasi oggetto.

La Dicenta tratta la Salmeron come una figlia, la sofferenza di Marcia

La madre di Blanca risponderà all’attacco della rivale di Marcia facendola cadere a terra priva di sensi, ma quando crederà di averla uccisa si lamenterà chiamandola figlia mia.

Nel contempo Felipe ignaro di quanto accaduto alla sua amata, convocherà i suoi amici per metterli al corrente della sua storia d’amore con Genoveva. Marcia soffrirà per l’ennesima volta, quando vedrà l’avvocato felice grazie alla Salmeron. A questo punto Agustina rassicurerà la brasiliana dicendole di andare avanti con la sua vita e di pensare al suo matrimonio. Per concludere la nuova arrivata Maite Zaldua continuerà a sorprendere gli abitanti del quartiere spagnolo, con le sue idee rivoluzionarie.

La nipote di Armando tra tutti gli uomini, farà rimanere senza parole Antonito e Liberto, che apprezzeranno molto i progressi nel mondo della tecnologia e dell’automobile.