Ennesima polemica social per Giulia De Lellis: la ragazza è stata presa di mira da alcuni pignoli followers per l'ipotetico uso di Photoshop nelle immagini che pubblica sul suo profilo Instagram. Sotto ad uno scatto che l'influencer ha pubblicato di recente in rete, sono apparsi una serie di commenti nei quali la si invita ad ammettere la sua vera altezza: secondo tanti, la romana aumenterebbe la sua statura soprattutto nelle foto in cui posa in lingerie.

Giulia testimonial di lingerie: su Instagram la criticano

Neppure il tempo di tornare alla quotidianità dopo circa un mese di vacanza all'estero, che Giulia De Lellis deve già fare i conti con una piccola polemica che è nata sui social network. Sotto ad un post che ha caricato di recente sul suo profilo Instagram, la 23enne è stata presa di mira da alcuni utenti per un motivo molto particolare: pare che la fidanzata di Andrea Iannone modifichi in modo eccessivo le immagini che pubblica sul suo account.

Uno scatto che ritrae la bella influencer in biancheria intima (per promuovere un brand del quale è testimonial), è stato commentato duramente da chi è convinto che la giovane non appaia per come è veramente.

"È alta 1 metro e 50 ma si photoshoppa come se fosse 1 e 80", ha scritto qualcuno, trovando il consenso di tanti altri followers.

"Dai, ammettilo quanto sei alta realmente. Basta Photoshop", "Se cresci ancora, sbatterai la testa", "Ma perché ti devi photoshoppare facendo sembrare di essere più alta?" e ancora "La conosciamo tutti la tua altezza", "Smettiamola di far passare un messaggio sbagliato sui social, basta voler apparire perfette".

Questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i fan hanno espresso sulle presunte modifiche che Giulia apporterebbe alle sue foto pur di mostrarsi impeccabile, anche a discapito di una statura che non la rappresenta nella realtà.

Nessun commento sulle dichiarazioni di Damante

La De Lellis, che in passato si è fatta apprezzare per la sua schiettezza, recentemente ha deciso di non replicare alle pesanti critiche che le vengono fatte soprattutto sui social network.

Da quando si è fidanzata con Andrea Iannone, l'influencer sembra aver messo da parte le chiacchiere ed ha cominciato ad usare Instagram soltanto per comunicare con i fan o per annunciare novità di lavoro.

A riprova di ciò, c'è la mancata risposta di Giulia alle cose poco carine che Damante avrebbe detto su di lei durante una serata in discoteca. I siti di Gossip, infatti, qualche giorno fa hanno riportato il racconto di una ragazza che sostiene di aver chiacchierato con il dj al Pineta: lui le avrebbe confidato di provare ancora un sentimento per la ex, ma di essere consapevole di non poterla riconquistare in questo momento.

"Lei è una grandissima tr..., ma io lo sono di più. E poi adesso è troppo impegnata a fare la baby sitter di Iannone", avrebbe tuonato il "Dama" lo scorso 2 novembre.