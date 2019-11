Relativamente alle prossime puntate della nota soap opera Un posto al sole, in onda da lunedì 18 fino a venerdì 22 novembre in prima visione assoluta su Rai 3, le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, uno dei quali avrà a che fare con Diego, il quale finalmente potrà tornare alla sua vita di tutti i giorni dopo essere uscito dal carcere.

Fra le altre storyline, inoltre vedremo che Carla vivrà le conseguenze di una tremenda aggressione subita per mano di un gruppo di bulli.

Gli spoiler di Un posto al sole 18-22 novembre: Patrizio prova ad aiutare Diego dopo la scarcerazione

Nel dettaglio, le anticipazioni degli episodi Un posto al sole in onda dal 18 fino al 22 novembre, rivelano che per Diego arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita dopo essere stato scarcerato per l'accusa di essere il responsabile dell'incidente che poteva costare caro ad Aldo.

Il figlio di Raffaele ritornerà a casa e al suo fianco ci sarà anche Patrizio, il quale farà di tutto per aiutare Diego affinché possa dimenticare questo brutto periodo della sua vita vissuto in prigione ed avere l'opportunità di ricominciare una nuova vita.

Gli spoiler di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Serena rimarrà profondamente colpita dall'inaspettata vicinanza emotiva che ci sarà con suo marito Filippo.

Tra i due, infatti, dopo un periodo di lontananza tornerà di nuovo il sereno e questa situazione finirà per spiazzare la stessa Serena.

Nel frattempo la piccola Bianca continuerà ad avere dei seri problemi a scuola, in quanto l'approccio con la nuova maestra non è stato positivo: questo finirà per rendere preoccupati i suoi genitori. In questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, quindi Angela e Franco decideranno di andare fino in fondo per scoprire tutta la verità su questa situazione e capire così i motivi che si celano alla base di questi problemi che la bambina sta affrontando a scuola.

Intanto, dopo che Carla ha subito un'aggressione, Vittorio ne rimane sconvolto e cerca di coinvolgere Alex, ed anche Mia viene a conoscenza di quanto è accaduto.

Fabrizio ci riprova di nuovo con Marina dopo il periodo di crisi

Gli spoiler sulle trame della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Alberto cercherà in tutti i modi di convincere Clara a concedersi a Cipriani. Una richiesta che diventerà sempre più serrata: sarà quindi interessante scoprire quale sarà la decisione finale della donna.

Occhi puntati anche su Fabrizio, il quale dopo aver vissuto un ultimo periodo alquanto tormentato con Marina, deciderà di tornare di nuovo alla ribalta con la donna e quindi si farà avanti per cercare di riconquistarla e prendere così in mano le redini della loro storia d'amore, che sembrava essere ad un passo dalla chiusura definitiva.