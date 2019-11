Oggi, giovedì 14 novembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico, la quale è stata a dir poco ricca di colpi di scena e, soprattutto, caratterizzata dalla scelta finale della bella tronista Giulia Quattrociocche. Dopo aver vissuto un periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, Giulia ha preferito seguire il suo cuore e così ha anticipato il momento tanto atteso che avremo modo di vedere in onda tra qualche settimana su Canale 5.

Possiamo svelarvi, però, che alla fine di questo suo percorso la tronista ha deciso di andare via dal programma con Daniele.

Anticipazioni trono classico: Giulia ha scelto Daniele

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per la bella Giulia, divisa tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, è arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua situazione sentimentale. Un percorso che tuttavia fin dal primo momento ha portato alla luce un certo interesse della tronista nei confronti di Daniele con il quale ha avuto modo di scambiarsi anche il primo fatidico bacio dato in trasmissione.

Ebbene le sensazioni che la studentessa romana ha provato in queste settimane nei confronti di Schiavon sono state così forti che l'hanno spinta questo pomeriggio, durante la registrazione del trono classico, a compiere la fatidica scelta finale. La bella tronista del programma di Maria De Filippi ha deciso di seguire il suo cuore che l'ha portata dritta da Schiavon. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di Alessandro che tuttavia è stato colui che in un certo modo ha spinto Giulia ad affrettare i tempi della sua scelta finale.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per Giulia Quattrociocche è arrivato il lieto finale. Nel momento della dedica d'amore per Daniele, il corteggiatore le ha risposto di sì dando così il via a questa storia d'amore che si spera possa durare quanto più tempo possibile.

Alessandro potrebbe diventare il nuovo tronista di U&D dopo il rifiuto di Giulia

Un duro colpo, invece, per Alessandro Basciano che è stato rifiutato alla scelta finale dalla tronista nonostante il trasporto e le belle sensazioni che hanno provato durante le esterne delle scorse settimane.

Tuttavia, gli spoiler di Uomini e donne rivelano che per Alessandro potrebbe arrivare al più presto una bella notizia.

Sembrerebbe, infatti, che Maria De Filippi e il suo team abbiano intenzione di farlo approdare sul trono della trasmissione di Canale 5 proprio al posto di Giulia Quattrociocche. Al momento manca ancora l'ufficialità che tuttavia potrebbe arrivare nel corso della prossima registrazione del programma Mediaset.