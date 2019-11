Nei prossimi episodi di Un posto al sole si potrà assistere al ritorno di Patrizio Giordano, il ragazzo cercherà di aiutare il fratello maggiore a rimettersi in sesto. Inoltre ci sarà spazio per approfondire la crisi delle coppie formate da Filippo e Serena e da Vittorio e Alex. Infine si assisterà a una prima sconfitta per Alberto, mentre ampio spazio sarà dato alla terribile aggressione di cui sarà vittima Carla. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 18 al 22 novembre.

Lunedì 18 novembre: aggressione a Carla

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) rimarrà sconvolto dall'aggressione ai danni di Carla (Vittoria Schisano) e deciderà che è il caso di parlarne con Alex (Maria Maurigi). Nel frattempo anche Mia (Ludovica Nasti) verrà a conoscenza del terribile attacco di cui è stata vittima Carla. Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) scopriranno che Bianca (Sofia Piccirillo) non va molto d'accordo con la sua nuova insegnante e cercheranno di indagare per capire cosa si nasconde dietro questo attrito.

Martedì 19 novembre: Serena fa una proposta a Filippo

Vittorio prenderà molto a cuore la situazione di Carla e questo suo coinvolgimento emotivo colpirà molto Michele (Alberto Rossi), che rimarrà molto colpito dalla sensibilità del ragazzo. Bianca sarà sempre più in difficoltà con la sua nuova maestra Gagliardi. Giulia (Marina Tagliaferri) sarà molto coinvolta sentimentalmente da Marcello. Serena (Miriam Candurro), notando che con Filippo (Michelangelo Tommaso) le cose vanno decisamente meglio, deciderà di fare all'uomo un'importante proposta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Mercoledì 20 novembre: Alex rifiuta Vittorio

Carla sarà molto contenta di poter finalmente rivedere sua figlia Mia, nel frattempo Alex non accetterà il bacio di Vittorio, senza però dargli nessuna spiegazione. Mia interverrà e spronerà la sorella maggiore a comportarsi in modo differente questa volta. Angela, sempre più in ansia per Bianca, deciderà di andare a colloquio con la maestra della piccola.

Dopo avere analizzato alcuni importanti documenti Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si precipiterà da Marina (Nina Soldano) pronto a scontrarsi con Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Giovedì 21 novembre: Alberto nei guai

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) farà tutto quello che è in suo potere per aiutare il fratello maggiore Diego (Francesco Vitiello) a reagire, nel frattempo Aldo Leone (Luca Capuano) farà finalmente ritorno a casa.

Alberto sarà sempre più in difficoltà e dovrà dare conto della sua gestione dei cantieri. Vittorio finalmente ammetterà di aver tradito Alex con Anita e chiederà perdono alla sua ex.

Venerdì 22 novembre: Patrizio aiuta Diego

Alberto proverà a convincere Clara (Imma Pirone) a riavvicinarsi al suo amico Adriano Cipriani (Gennaro Cuomo), ma questa volta la donna non sembrerà affatto intenzionata ad aiutarlo.

Fabrizio (Giorgio Borghetti) cercherà di recuperare il suo rapporto con Marina. Patrizio escogiterà un piano per aiutare suo fratello Diego a rimettersi in gioco. Guido (Germano Bellavia) riceverà una piacevole notizia da Mariella (Antonella Prisco) che potrebbe però risultare pessima agli occhi di Cerruti (Cosimo Alberti)