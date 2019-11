Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà assistere a quello che potrebbe essere l'inizio della fine di Alberto Palladini. L'uomo sarà sempre più in affanno nel tentativo di coprire i suoi disastri economici ai cantieri, ma sarà ignaro del fatto che uno scandalo ben più grave si sta per abbattere su di lui. Nel frattempo Vittorio e Alex cercheranno di godersi la loro storia, mentre Bianca sarà sempre più in crisi a causa della sua situazione scolastica. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre.

Lunedì 2 dicembre: Un malanno per Bianca

Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) torneranno nuovamente assieme, tuttavia la costante presenza di Carla (Vittoria Schisano) potrebbe alterare il precario equilibrio che si era creato tra Mia (Ludovica Nasti) e la sua sorella maggiore. Bianca (Sofia Piccirillo) avrà un lieve malanno stagionale, tale evento sarà un campanello d'allarme per Franco e Angela, che si renderanno conto che la situazione della piccola a scuola è molto più complessa di quanto loro avrebbero mai potuto credere

Martedì 3 dicembre: Alberto nei guai

Alberto (Maurizio Aiello) verrà spinto da Marina (Nina Soldano) ad occuparsi di una situazione di crisi ai cantieri.

L'uomo però non immaginerà affatto che presto arriveranno per lui ben altri problemi. La piccola Bianca continuerà ad essere fortemente in ansia a causa della sua situazione a scuola.

Mercoledì 4 dicembre: la depressione di Renato

Fabrizio (Giorgio Borghetti) prenderà un'iniziativa che lascerà Marina senza parole. Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri) cercheranno di convincere Clara (Imma Pirone) a dire le vere cause che l'hanno portata a perdere il suo lavoro.

Alex, determinata a godersi la sua storia con Vittorio. affronterà Rosaria. Raffaele (Patrizio Rispo) noterà che Renato (Marzio Honorato) si sente solo e depresso e farà tutto il possibile per confortarlo.

Giovedì 5 dicembre: le paure di Clara

Diego (Francesco Vitiello) non saprà se accettare o meno la l'offerta di Aldo Leone (Luca Capuano), mentre verrà fissata una data di udienza per il patteggiamento.

Marina si appresterà finalmente a conoscere Sebastiano Rosato. Nel frattempo Angela e Giulia cercheranno di convincere Clara a denunciare Alberto Palladini.

Venerdì 6 dicembre: torna Otello

La cena con la famiglia di Fabrizio non andrà affatto bene e Marina uscirà molto provata da tale incontro. Nel frattempo Otello (Lucio Allocca), di pessimo umore a causa di una lite con Teresina, si sfogherà con il suo amico Renato.