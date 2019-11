Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla vicenda di Diego e ai suoi ricordi, tuttavia si parlerà anche di Filippo e Serena, che proveranno a trovare l'affiatamento di un tempo, anche se non tutto sarà semplice come previsto. Nel frattempo per Franco e Angela sarà sempre più complicato gestire le difficoltà di Bianca con la nuova maestra, mentre Vittorio escogiterà un romantico piano per riconquistare la sua amata Alex. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutte le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 novembre.

Lunedì 25 novembre: nuovi problemi per Diego

Diego (Francesco Vitiello) potrà finalmente iniziare il suo nuovo lavoro e suo padre Raffaele (Patrizio Rispo) sarà molto in ansia per l'evento. Nel frattempo un nuovo problema per il ragazzo si paleserà all'orizzonte, generando nuove preoccupazioni nei Giordano. L'incontro che Marina (Nina Soldano) avrà con Fabrizio (Giorgio Borghetti) avrà un esito totalmente inaspettato e lo stesso succederà per il confronto fra la Giordano e Alberto (Maurizio Aiello), che proverà in tutti i modi a riconquistarne la fiducia.

Nel frattempo Andrea (Davide Devenuto), grazie all'aiuto di Silvia (Luisa Amatucci), darà ad Arianna (Samanta Piccinetti) una notizia molto spiacevole.

Martedì 26 novembre: Bianca in difficoltà

Diego farà un inaspettato incontro al caffè Vulcano, che gli riporterà alla mente alcuni confusionari flashback sulla notte dell'incidente occorso ad Aldo Leone (Luca Capuano). La piccola Bianca (Sofia Piccirillo) sarà sempre più in difficoltà con la sua nuova maestra e questa spinosa situazione diventerà oggetto di nuovo confronto in famiglia.

Dinanzi alle antipatiche accuse mosse da Catello (Benedetto Casillo), Guido (Germano Bellavia) deciderà di assumersi la responsabilità di fare un'importante e delicata rivelazione.

Mercoledì 27 novembre: Mariella aiuta Vittorio

Convinto di aver capito chi ha realmente investito Aldo Leone, e deciso a dimostrare a tutti la sua innocenza, Diego sarà indeciso sulla prossima mossa da fare. Mariella (Antonella Prisco) darà dei consigli a Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), affinché il ragazzo possa riappacificarsi con Alex (Maria Maurigi), ma i risultati non saranno proprio quelli sperati.

Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) dovranno far fronte comune per aiutare Bianca, ignorando però i saggi suggerimenti di Giulia (Marina Tagliaferri), che sarà sempre più presa dalla sua nuova relazione virtuale.

Giovedì 28 novembre: scontro tra Angela e Giulia

Niko (Luca Turco) e Raffaele saranno fortemente in ansia per Diego, i due però non sapranno se sia il caso di dare adito ai suoi racconti su quanto accaduto la sera dell'incidente, nel frattempo il giovane Giordano prenderà una decisione sconcertante.

Angela e Giulia saranno in disaccordo sul giusto approccio da usare per affrontare il problema di Bianca. Nel frattempo verrà svelata chi è la donna misteriosa che si occupa delle pulizie al Centro Ascolto. Amareggiato per i suoi fallimenti nel riconquistare Alex, Vittorio avrà un fortunato incontro con un famoso cantante nella sua stazione radio.

Venerdì 29 novembre: problemi per Filippo e Serena

Vittorio sfrutterà l'intervento del suo speciale ospite musicale per mettere in atto un romantico piano per riconquistare la sua amata Alex.

Diego rifletterà a lungo su una proposta che ha ricevuto. Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) cercherà in tutti i modi di ottenere un po' di intimità per lui e Serena (Miriam Candurro), tuttavia l'impresa si rivelerà più ardua del previsto. Purtroppo qualcosa andrà storto e il destino sembrerà accanirsi nuovamente contro questa coppia.