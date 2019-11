Il lungo filone narrativo relativo alle conseguenze del parto di Hope a Catalina entrerà nel vivo nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 1° al 7 dicembre. In tale periodo, infatti, la Logan deciderà di partire per l'isola, come programmato con Liam ma qualcosa andrà storto all'ultimo momento: lo Spencer si recherà da Steffy per assistere Kelly che avrà la febbre alta e la figlia di Brooke prenderà l'aereo da sola. Sola a Catalina, entrerà in travaglio e chiamerà Liam, supplicandolo di raggiungerla.

Purtroppo, un nuovo inconveniente eviterà che i coniugi Spencer si ricongiungano prima della nascita della loro bambina, che verrà alla luce alla sola presenza della mamma e del dottor Reese Buckingham.

Beautiful anticipazioni 1-7 dicembre: l'aereo di Liam non parte

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntata in onda dal 1° al 7 dicembre rendono noto che la chiamata di Steffy a Liam rovinerà i piani di quest'ultimo con Hope.

Preoccupato per la febbre della figlia, lo Spencer correrà da lei mentre Hope deciderà di prendere comunque il volo previsto inizialmente. Liam prometterla di raggiungerla quanto prima, già con il successivo. A distanza di qualche ora, però, la situazione meteorologica andrà peggiorando e l'aereo non sarà nella condizione di decollare a causa dei forti venti. La Logan arriverà in albergo e riceverà la chiamata del marito, che la informerà della mancata partenza.

Sarà allora che la figlia di Brooke entrerà in travaglio e sarà fortemente preoccupata per le sorti della bambina, che si preparerà a nascere in largo anticipo rispetto al previsto.

Trame americane Beautiful: Hope sviene dopo il parto

Ormai prossima alla nascita dell sua bambina, Hope si rivolgerà alla clinica di Catalina dove troverà il dottor Reese Buckingham, il padre di Hope. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Liam sarà in pena per le sorti della moglie e chiederà aiuto a Bill che gli metterà subito a disposizione l'elicottero della Spencer Pubblications, per permettergli di assistere alla nascita di Beth. Hope, invece, chiamerà il marito e rinnoverà la sua disperazione nel trovarsi sola e lontana da casa in un momento così importante.

Mentre Liam darà vita ad una vera e propria corsa contro il tempo per raggiungere Hope, quest'ultima verrà trasferita in sala parto. Nel frattempo, il suo medico verrà raggiunto da una telefonata preoccupante: un misterioso individuo lo minaccerà di rapire Zoe qualora un debito di gioco non venga saldato. E mentre la preoccupazione del dottore non potrà essere negata, la giovane Logan darà alla luce la sua bambina ma perderà i sensi pochi istanti dopo il parto.