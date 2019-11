La sesta e ultima puntata de L'Isola di Pietro 3. è pronta a regalare emozioni ai telespettatori. Anche questa stagione sta per volgere a conclusione e presto scopriremo chi ha assassinato la povera Chiara Spanu. Ancora una volta, Gianni Morandi ha saputo tenere gli spettatori incollati agli schermi con le avventure del pediatra Pietro. Stando alle anticipazioni dell'ultimo appuntamento previsto per il prossimo 22 novembre, assisteremo ad un'inaspettata richiesta di trasferimento.

Valerio sarà piuttosto deciso a partire da Carloforte. Intanto, le indagini sulla morte di Chiara sembreranno vicine alla risoluzione, specialmente quando Monica si dichiarerà responsabile dell'omicidio.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3, nella sesta puntata i nodi vengono al pettine

Nella sesta puntata de L'isola di Pietro 3 in programma su Canale 5 il prossimo venerdì 22 novembre vedremo proseguire le indagini sulla cruenta morte di Chiara Spanu.

Quest'ultima è stata uccisa in circostanze misteriose lasciando sua figlia ancora in fasce. Ebbene, durante l'ultima puntata si giungerà ad un punto di svolta. Stando alle anticipazioni, Monica si recherà in commissariato e si costituirà affermando di essere stata lei ad uccidere la madre della piccola Anna. Pietro sospetterà che in realtà la donna stia solamente coprendo il principale responsabile del delitto.

Nel frattempo, Diego e Elena (Chiara Baschetti) si ritroveranno a indagare su un fatto alquanto curioso. Nel magazzino reperti della polizia, qualcuno si è intrufolato ed ha spostato una felpa. L'affascinante Vicequestore aggiunto Valerio (Francesco Arca) tenterà in tutti i modi di depistare i suoi colleghi ma ben presto dovrà fare i conti con un imprevisto inaspettato. Caterina (Alma Noce) cercherà di riavvicinarsi a Diego Marra, ma dopo un'inattesa rivelazione le sue speranze naufragheranno e Pietro cercherà di consolare la nipote.

Le precedenti puntate sono visibili in streaming online su MediasetPlay

In attesa di scoprire se questa fiction con Gianni Morandi avrà un seguito, è possibile rivedere la terza stagione de L'Isola di Pietro in replica grazie allo streaming online. Attraverso il sito web ufficiale della Mediaset sono presenti prime quattro puntate, la quinta e la sesta verranno inserite subito dopo la messa in onda su Canale 5.

Nello specifico basta recarsi su 'MediasetPlay.it' e pigiare sulla puntata interessata. Tuttavia, per fare ciò è necessario registrarsi ma l'operazione è del tutto gratuita. Ancora pochi giorni e sapremo tutta la verità sull'omicidio di Chiara Spanu e se ci sarà la quarta stagione della fiction con Gianni Morandi.