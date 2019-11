Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Alberto si troverà insolitamente in forte difficoltà. Per la prima volta da quando è tornato a controllare i cantieri, l'uomo si troverà in una situazione molto delicata e dovrà cercare un modo per venirne fuori. Palladini sarà messo alle strette e proverà in maniera subdola a giocarsi nuovamente la carta Clara, ma questa volta la donna non sembrerà disposta a volerlo aiutare.

Nel frattempo, Marina cercherà di mettere ordine nella sua relazione sentimentale con Fabrizio, inconsapevole del fatto che, qualcuno a lei molto caro, si appresterà a darle un importante aiuto contro Alberto. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa intricata storyline: le puntate sono quelle che andranno in onda fino al 22 novembre.

Alberto finisce nei guai

Dopo l'arresto di Vera, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) aveva deciso di abbandonare per sempre ogni mira sulle imprese Viscardi e sui cantieri, per potersi dedicare esclusivamente alla sua attività di chartering.

Tuttavia nei prossimi episodi accadrà qualcosa di inaspettato che risveglierà nell'uomo il desiderio di lottare nuovamente in nome della sua vecchia azienda. Ferri esaminerà alcuni documenti compromettenti e deciderà di correre subito da Marina (Nina Soldano) per rivelarle quanto scoperto e affrontare in modo diretto il suo storico rivale Alberto Palladini.

Non ci sono dettagli sulla natura della scoperta di Roberto Ferri, ma a quanto pare le cose per Alberto si metteranno decisamente male, l'uomo dovrà in qualche modo giustificare le sue azioni e rendere conto della sua attuale gestione dei cantieri.

Messo alle strette, Alberto cercherà nuovamente di convincere Clara (Imma Pirone) a riavvicinarsi all'influente e facoltoso Adriano Cipriani (Gennaro Cuomo), l'uomo a cui in passato aveva concesso Clara per il suo bieco tornaconto.

Il rifiuto di Clara

Questa volta, però, il piano non andrà secondo previsioni, poiché Clara non sembrerà affatto intenzionata a sottostare nuovamente alle richieste di Alberto.

Non ci sono ulteriori dettagli sulla reazione di Palladini dinanzi al rifiuto della donna, ma la situazione sarà decisamente disperata per l'uomo che si troverà ormai senza alcuna via di scampo. Mentre sarà in atto una lotta per il controllo dei cantieri, Marina Giordano avrà il suo bel daffare con Fabrizio (Giorgio Borghetti), i due entreranno in crisi a causa delle intromissioni dello zio di quest'ultimo e inizieranno ad allontanarsi.

Fabrizio, però, in seguito, farà tutto quanto è in suo potere per riuscire a riconquistare il cuore della sua amata.