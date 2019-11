Manca ormai poco al debutto dell'atteso crossover in cinque parti 'Crisi sulle Terre Infinite' che riunirà le Serie TV dell'Arrowverse e omaggerà i fan della DC Comics facendo apparire nell'evento guest star d'eccezione. Per dare un piccolo assaggio al pubblico di ciò che vedrà, nelle ultime ore è stato rilasciato da The CW il primo teaser trailer. La prima parte del crossover andrà in onda l'8 dicembre con il nono episodio della quinta stagione di Supergirl, il giorno dopo, il 9 dicembre, alla prima parte seguirà la seconda nell'episodio 1x09 di Batwoman e il 10 dicembre il crossover proseguirà con la terza parte nel nono episodio di The Flash 6.

Dopo la pausa natalizia, il 14 gennaio sarà trasmesso infine il doppio episodio che si dividerà tra Arrow 8 e Legends of Tomorrow 5, a conclusione del maxi crossover.

L'emittente statunitense The CW ha rilasciato il primo teaser trailer dell'epico crossover Crisi sulle Terre Infinite, un breve filmato che presenta l'evento come 'il più grande crossover di sempre'.

Si vedono per pochi secondi Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist), Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), Sara Lance/White Canary (Caity Lotz), Lex Luthor (Jon Cryer) e il nuovo arrivato Ryan Choi (Osric Chau) mentre guardano Mar-Novu/The Monitor (LaMonica Garrett) in un luogo che sembra desertico. Nel video sono presenti anche Jefferson Pierce/ Black Lightning (Cress Williams) e il Superman di Kingdom Come interpretato da Brandon Routh, già uomo d'acciaio al cinema per Bryan Singer e volto di Ray Palmer/Atom in Legends of Tomorrow.

Infine in una brevissima scena camminano insieme Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose), Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e Mia Smoak (Katherine McNamara).

Non si colgono grandi dettagli ma il teaser accende la curiosità dei fan, in attesa che il prossimo trailer mostri qualcosa in più del crossover. Come già i telespettatori sanno, il progetto era già stato anticipato lo scorso anno alla fine di Elseworld che aveva coinvolto le serie tv The Flash, Supergirl e Arrow. Nel crossover il pubblico ha fatto la conoscenza di The Monitor che annunciava l'imminente 'Crisi'.

Il crossover dell'Arrowverse 'Crisi sulle Terre Infinite' è l'adattamento dell'omonimo fumetto degli anni '80

Crisi sulle Terre Infinite (in originale Crisis on Infinite Earths) è l'adattamento televisivo dell'omonima serie a fumetti DC di George Pérez e Marv Wolfman, pubblicata tra il 1985 e il 1986. La storia narrata nel fumetto non rappresenta soltanto, per gli appassionati, un classico della DC Comics, ma anche e soprattutto un 'mezzo' escogitato dagli autori per mettere ordine nella confusa timeline dell'universo popolato da Superman, Batman, The Flash e da tutti gli altri personaggi protagonisti delle tante storie a fumetti pubblicate per decenni dalla DC.

All'epoca della pubblicazione, la serie Crisis fu celebre perché mostrò la morte di alcuni dei supereroi più amati dai fan. Come avverrà ciò nel crossover di The CW ancora non si sa, le prossime puntate mostreranno cosa gli autori hanno pensato per stupire i fan.