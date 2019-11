Le anticipazioni spagnole di Una vita raccontano che Celia verserà in gravi condizioni di salute, facendo preoccupare tutta Acacias. Lucia invece si rifugerà da Telmo, facendo innervosire non poco Samuel. L'Alday infatti, non sopporterà che la Alvarado stia vicino al suo rivale in amore. Il telegramma di Paciencia creerà in Servante una certa ansia. Inigo invece allarmerà Leonor per via della sua nuova attività da scommettitore.

Celia si ammala e Felipe non segue le indicazioni dei medici

Ad Acacias non sembra mai esserci pace. Nelle prossime puntate, la moglie di Felipe si ammalerà gravemente e le sue condizioni di salute peggioreranno progressivamente. Il medico, dopo averla visitata, spiegherà all'avvocato che il virus ha un alto potere infettivo, raccomandandogli di starle a debita distanza per non contrarre a sua volta l'infezione.

Felipe però, non avrà alcuna intenzione di lasciare da sola la consorte e, a costo di rischiare la sua stessa vita, la accudirà giorno e notte.

Come raccontano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Trini desidererà fare visita all'amica del cuore ma, al contrario di Felipe, seguirà alla lettera le indicazioni del medico. Nel frattempo, la Crespo avrà modo di avere una conversazione con Lolita, durante la quale la donna confermerà di aver baciato Ceferino.

Anticipazioni Una Vita: Telmo e Lucia uniti nel dolore

Lucia, preoccupata per la salute di Celia, si recherà da Felipe, pronta a dargli una mano per curare la povera donna. Affranta, la Alvarado chiederà rifugio a Telmo, che la accoglierà a braccia aperte. La notizia giungerà in men che non si dica alle orecchie di Samuel, che si infurierà. L'Alday capirà infatti di non avere alcuna possibilità di tenere a debita distanza i due.

Intanto Servante riceverà un telegramma piuttosto preoccupante da parte di Paciencia.

Il Martinez ed Espineira discuteranno a lungo sulle condizioni di salute di Celia. Purtroppo, il medico non le ha dato molte speranze di sopravvivere. Nel frattempo, Inigo non sembra voler lasciar perdere la sua nuova attività da scommettitore, mandando su tutte le furie Leonor. Il giovane pare non essere consapevole dei guai che potrebbero travolgerlo.

Inigo arriverà in ritardo all'appuntamento con la giovane e proverà a scusarsi regalandole un romanzo, ma senza troppo successo. Leonor capirà che le losche attività di Inigo potrebbero rovinarlo ma, almeno per il momento, preferirà non intervenire. Ora, l'attenzione è su Celia, che non reagisce ad alcuna cura medica. Le anticipazioni spagnole di Una Vita si concludono con l'ansia di Servante che, dopo aver letto lo strano telegramma di Paciencia, non riuscirà a darsi pace.