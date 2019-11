Una vita, Cayetana torna nella soap opera. La malvagia di Acacias 38, interpretata magistralmente da Sara Miquel, sarà protagonista di qualche puntata. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Ursula perderà la ragione in seguito ai 'trattamenti' che Genoveva le riserverà. Già provata di suo, la Dicenta comincerà a soffrire di allucinazioni che, stavolta, la condurranno sulla via del non ritorno.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana torna nella soap

Dopo un lungo periodo di pausa, Sara Miquel, Cayetana di Una Vita, torna nella soap opera nelle vesti del personaggio che l'ha resa famosa ai telespettatori italiani. La dark lady apparirà ad Ursula sotto forma di allucinazione e la guiderà, passo dopo passo, in un lungo percorso fatto di crimini e malvagità. Come raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, Ursula verrà manipolata da Genoveva, intenta a vendicarsi di lei.

Il risultato sarà terribile.

La ex istitutrice infatti cadrà di nuovo nella follia. Durante una passeggiata per le vie di Acacias 38, Ursula vede Cayetana di spalle. Spiazzata, proverà a raggiungerla ma senza riuscirci. La Dicenta, fuori di sé, si convincerà del fatto che sua figlia non sia realmente morta tra le fiamme. In effetti, il corpo di Cayetana non è mai stato trovato, ragion per cui non si esclude che la De La Serna possa realmente tornare nella telenovela.

Cayetana istruisce Ursula sui prossimi crimini da compiere

Gli spoiler della soap, riferiti per la precisione alla puntata 1128, raccontano che Ursula continuerà a perdersi nelle sue allucinazioni. Cayetana la istruirà sui prossimi crimini da commettere. L'obiettivo della dark lady è quello di vendicarsi di tutti coloro che le hanno fatto del male. Sarà così che nelle seguenti puntate di Una Vita, Ursula colpirà Genoveva dopo averla minacciata con un punteruolo.

Sarà solo l'inizio di una follia senza fine.

Sempre nell'episodio 1128 della telenovela firmata da Aurora Guerra, Bellita sarà in ansia per Margarita e si rivolgerà così al suo avvocato per rintracciarla. Chi si accorgerà dello stato pietoso di Ursula sarà Augustina. La donna ne parlerà a Fabiana, certa che la Dicenta abbia davvero perso la testa. Nel frattempo, la ex istitutrice rivivrà in una allucinazione lucida tutta la scena che ha visto la presunta morte di sua figlia Cayetana.

Il dolore brucerà più del fuoco e Ursula giurerà alla figlia di vendicarla, costi quel che costi. La De La Serna apparirà nuovamente alla madre, dandole ulteriori istruzioni. La situazione si farà davvero complicata, anche perché le uniche due persone ad avere capito la gravità delle condizioni mentali della donna sono Fabiana ed Augustina. Cosa accadrà? Si saprà con le prossime anticipazioni di Una Vita.