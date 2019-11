Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora guerra che vanta all'attivo più di 2000 appuntamenti. Le anticipazioni della puntata trasmessa venerdì 15 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più decisa a vendicare Maria Castaneda. La matrona, infatti, condannerà a morte Severo Santacruz, ritenuto responsabile dei fatti accaduti alla Casona. Elena Laguna, invece, rimarrà senza parole quando scoprirà che tutta la popolazione la sta aiutando a trovare i soldi necessari per l'operazione.

Il Segreto, puntata 15 novembre: Francisca medita vendetta contro Severo

Nuovi avvenimenti emozioneranno i telespettatori delle vicende ambientate a Puente Viejo. Gli spoiler de Il Segreto, incentrati sulla puntata di venerdì 15 novembre su Canale 5, si soffermano su Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. Scendendo nel dettaglio, Mauricio (Mario Zorilla) proibirà ad Irene e Adela di incontrare Maria (Loreto Mauleon) invitandole ad andare via dalla Casona.

A tal proposito, la madre di Esperanza e Beltran accuserà una nuova crisi dove esprimerà l'intenzione di morire. Solo Fernando (Carlos Serrano) riuscirà a farla addormentare dopo averla rassicurata. Dall'altro canto, la Montenegro apparirà sempre più preoccupata per la sorte della Castaneda, tanto da volersi vendicare di Severo. La matrona, infatti, confiderà a Raimundo di essere certa che sia stato il Santacruz ad ordinare l'attentato durante il matrimonio di Maria Elena e il Mesia.

Prudencio (Jose Milan), intanto, chiederà a Lola di accompagnarlo a fare una passeggiata. Una richiesta che sarà accolta con entusiasmo dalla giovane.

Mauricio sul punto di eliminare il Santacruz, Elsa al settimo cielo

La trama de Il Segreto di domani 15 novembre su Canale 5, rivela che Adela, Marcela e Irene organizzeranno una proiezione di un film per raccogliere i soldi necessari per pagare l'intervento ad Elsa (Alejandra Meco).

A tal proposito, la Del Molino chiederà aiuto alla Mendana, la quale le racconterà di essere andata a passeggio con l'Ortega. Qui la donna confiderà di essere molto agitata, in quanto era la prima volta che usciva con un ragazzo dopo la fine della sua storia. Nel frattempo la Laguna si sentirà molto felice dopo aver visto tantissime persone arrivare alla proiezione del film per aiutarla mentre qualcuno la spierà nell'ombra: di chi si tratterà?

Allo stesso tempo, Severo (Chico Garcia) chiederà a Carmelo di distrarre le guardie in quanto vuole ispezionare il silo che avrebbe dovuto esplodere. Infine, Mauricio attenderà che Francisca gli dia il benestare per eliminare il Santacruz. Cosa deciderà di fare la matrona? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti possono essere rivisti in replica su "Mediaset Play".