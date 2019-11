Le cose stanno per mettersi molto male all'interno della soap opera spagnola Una vita, stando agli spoiler della prossima settimana, infatti, vediamo che ci saranno molti colpi di scena. Il primo tra tutti riguarderà, sicuramente, la proposta indecente che Alicia farà a Telmo. La donna, infatti, messa sotto torchio da Celia e Felipe, riceverà come consiglio da Samuel di lasciare il paese. La protagonista, però, avrà intenzioni alquanto differenti e dirà a Telmo di raccontare tutta la verità a Lucia in cambio di una notte d'amore insieme.

Javier, intanto, continuerà a minacciare Carmen. Il perfido uomo organizzerà una rapina a casa di Samuel e coinvolgerà anche il figlio Raul, questo però farà perdere le staffe a sua moglie. L'Alday, invece, dirà a Lucia di dover lasciare Acacias per un po' di tempo allo scopo di reperire alcuni quadri di valore.

Una Vita trame dall'1 al 6 dicembre: la proposta indecente di Alicia a Telmo

Nel corso della prossima settimana, all'interno della soap opera Una Vita, vedremo che Samuel organizzerà una festa per presentare a tutti i lavori restaurati da Lucia. A tale evento, però, si presenterà anche Telmo, che subito verrà messo alla porta dall'Alday.

La situazione di Alicia, intanto, sarà davvero alquanto compromessa. Celia e Felipe, infatti, la metteranno sotto torchio allo scopo di scoprire la verità sulle presunte violenze subite da Padre Telmo.

L'Alday, allora, le consiglierà di scappare subito, ma la donna non seguirà il suo consiglio. Alicia, infatti, si recherà da Telmo e gli dirà di essere disposta a raccontare tutta la verità a Lucia, a patto che l'uomo le conceda una notte d'amore. Il sacerdote andrà in difficoltà e non saprà come rispondere alla cosa. Carmen, invece, continuerà ad essere tormentata dal marito.

Javier organizza una rapina a casa di Samuel, ma coinvolge anche Raul

La donna non riuscirà a recuperare i soldi che l'uomo le ha chiesto e questo la metterà nei guai. Javier, infatti, organizzerà una rapina a casa di Samuel, ma per farlo necessita dell'aiuto della domestica. Carmen, più disperata che mai, deciderà di accettare, a patto che Raul rimanga fuori da tutta questa storia. Purtroppo, però, il perfido marito della donna non manterrà la sua promessa e coinvolgerà anche il giovane figlio.

Nel frattempo, una violenta inondazione distruggerà le case dell'Hoyo. Celia e Felipe, quindi, decideranno di ospitare alcuni sfollati a casa propria. Samuel, intanto, andrà a recuperare dei quadri di valore per farli restaurare da Lucia. Al suo ritorno, però, la donna farà una scoperta inaspettata. I quadri, infatti, si riveleranno essere dei falsi.