Oggi 26 novembre su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al trono Over e dove, come riportano le anticipazioni pubblicate su Witty Tv, si tornerà a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, al centro dello studio, proseguiranno la discussione iniziata nella precedente puntata e si scoprirà che la dama bresciana è dovuta ricorrere alle cure di uno psicologo per superare i momenti difficili con il cavaliere tarantino. In lacrime, la donna uscirà quindi dallo studio e si scoprirà che la coppia ha deciso di porre fine alla loro relazione.

Uomini e donne, spoiler del 26 novembre: Ida accusa Riccardo di essere andata dallo psicologo a causa sua

Anche nella nuova puntata dedicata al Trono Over e che andrà in onda oggi pomeriggio, si continuerà a parlare di Ida e Riccardo. i due, al centro dello studio di Maria De Filippi, continueranno ad accusarsi a vicenda e non riusciranno a trovare un punto di incontro. In particolare, la dama bresciana continuerà a lamentare una mancanza di trasporto fisico da parte del tarantino, il quale risponderà dicendo di essere frenato in quanto vuole risolvere prima le questioni in sospeso tra loro.

Tra la coppia ci si metterà anche Roberta, la quale insinuerà il dubbio che il Guarnieri non sia attratto fisicamente da Ida. Tra le altre cose, si verrà a sapere che la Platano da qualche tempo, va dallo psicologo a causa proprio del suo rapporto burrascoso con Riccardo.

Trono over, anticipazioni: ennesimo addio tra Ida e Riccardo

Una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda oggi 26 novembre su Canale 5 e che fa riferimento a quanto avvenuto nelle 'ultima registrazione di sabato 24 novembre.

Da quanto si apprende, dopo aver accusato Riccardo di essere la causa per cui va dallo psicologo, Ida uscirà dallo studio in lacrime. Sembrerà quindi che, per la coppia, la crisi sia irreversibile, tanto che la stessa dama metterà in dubbio la veridicità della lettera scritta da Guarnieri qualche settimana fa. Sarà Maria De Filippi a chiedere loro se sia realmente finita ed entrambi ammetteranno di essersi definitivamente lasciati.

Ennesimo addio quindi per i protagonisti del Trono Over che da diverse settimane tengono con il fiato sospeso i telespettatori di Uomini e donne. Dalle anticipazioni inoltre, vedremo che anche la coppia formata da Samuel e Anna, darà vita ad una discussione al centro dello studio, con la dama particolarmente arrabbiata con il cavaliere; quest'ultimo sembrerà deluso per il fatto di non essere andato oltre il bacio della volta scorsa.

Questo e molto altro nella nuova puntata dedicata al trono Over in onda martedì 26 novembre a partire dalle 14:45 su Canale 5.