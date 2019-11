Le anticipazioni della soap opera Una vita relative alla prossima settimana svelano che Samuel perderà completamente il controllo e aggredirà Padre Telmo. Dopo che è venuto a galla che la morte di Gutierrez sia stata causata dall'Alday, il sacerdote sarà pronto a tutto pur di smascherarlo. Lucia, intanto, sarà sempre più impegnata ad inseguire la sua passione, il restauro.

Carmen, invece, verrà perseguitata da suo marito Javier.

La donna sarà disperata e proverà ogni strada pur di liberarsi dell'uomo. Alla fine gli offrirà del denaro purché la lasci in pace. Javier, però, non avrà alcuna intenzione di sottostare alla sua volontà.

Anticipazioni Una Vita da domenica a martedì: l'aggressione di Samuel a Padre Telmo

La puntata di domenica 24 novembre di Una Vita sarà incentrata sulle indagini sulla morte di Gutierrez. A uccidere l'uomo è stato Batan, sotto direzione di Samuel. Una volta appresa la verità, allora, Padre Telmo esorterà Cesareo a raccontare come siano andate realmente le cose, in modo da incastrare, una volta per tutte, l'Alday.

Carmen, invece, sarà sempre più vicina a suo figlio. La donna, infatti, gli rivelerà il vero motivo per il quale è scappata di casa.

Nel corso dell'episodio di lunedì, invece, vedremo che Samuel preparerà un laboratorio di restauro per Lucia. La donna sarà felicissima dello splendido regalo. Un inaspettato incontro con Padre Telmo, però, la turberà molto.

Il sacerdote molto presto si troverà a fare i conti con la rabbia di Samuel. Quest'ultimo, infatti, lo aggredirà pesantemente arrivando a ferirlo. Il prete, però, deciderà di non reagire alle provocazioni e andrà via. L'uomo di fede si recherà da Ursula in modo che le possa medicare le ferite.

Spoiler da mercoledì a venerdì: Carmen offre del denaro a Javier, ma lui non accetta

La rabbia dell'Alday, però sarà tutt'altro che placata. L'uomo, infatti, avrà intenzione di far tacere per sempre Telmo. Per tale ragione, lo raggiungerà a casa sua e lo minaccerà di morte. Su di un altro versante vedremo che Rosina scruterà Lenor mentre sarà intenta a parlare con il maestro e incomincerà a temere di essere smascherata.

Nella puntata di Una Vita di giovedì 28 novembre continueremo ad assistere alle minacce di Samuel ai danni di Padre Telmo. Il sacerdote, però, continuerà a mantenere la calma e a mostrarsi assolutamente indifferente alle parole dell'Alday.

In ultimo, nell'episodio di venerdì, vedremo che anche Carmen non se la passerà affatto bene. La donna continuerà ad essere minacciata da Javier. Disperata, quindi, gli offrirà 25 pesetas per sparire per sempre, ma l'uomo non sarà affatto disposto ad accettare.