Secondo appuntamento con Antonino Chef Academy, il nuovo cooking show di Antonino Cannavacciuolo, che vede in sfida un gruppo di giovani cuochi, pronti a combattere il tutto per tutto per portarsi a casa l'ambito premio: un posto nella cucina di Villa Crespi, il prestigioso ristorante sul Lago d'Orta dello chef napoletano. Anche stasera ci saranno tre test e un'ospite d'eccezione: la chef indiana Ritu Dalmia.

Antonino Chef Academy, anticipazioni: test fuori sede sul foraging

Nella puntata di oggi, martedì 19 novembre, i nove giovani cuochi rimasti in accademia dovranno affrontare tre temibili test. Il primo è quello sulle tecniche di cucina. Dopo una lezione teorica e una dimostrazione pratica da parte dello chef, gli allievi dovranno cucinare un piatto, utilizzando tre diverse tecniche di cottura.

Per il test fuori sede, invece, i giovani cuochi avranno a che fare con il foraging, ma di che cosa si tratta?

È la raccolta d'ingredienti selvatici, ovvero nati spontaneamente, utili per poi essere utilizzati in cucina. Ovviamente il tutto deve essere fatto senza danneggiare l'ambiente. Quindi, per realizzare il loro piatto dovranno semplicemente raccogliere tutti gli ingredienti necessari nel bosco.

Ritu Dalmia ospite del test di approfondimento

Per il test di approfondimento, invece, Antonino Cannavacciuolo ospiterà nell'aula magna la chef indiana Ritu Dalmia.

La donna, originaria di Calcutta, è fondatrice del gruppo Diva Restaurants, otto ristoranti che ha aperto nel suo paese d'origine. È ambasciatrice della cucina italiana in India, dove nel 2000 a Delhi ha aperto il suo ristorante Diva Italian. In Italia, invece, ha due locali di cucina indiana nella città di Milano: il Cittamani e il Spica.

All'interno dell'Antonino Chef Academy insegnerà ai giovani cuochi come utilizzare al meglio le spezie esotiche.

Gli allievi si ritroveranno a cucinare un piatto dove le spezie saranno le assolute protagoniste, con un occhio di riguardo al gusto, che deve essere assolutamente equilibrato.

L'appuntamento con il nuovo cooking show di Cannavacciuolo è per le 21:10 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.