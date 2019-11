Le anticipazioni della puntata di Una vita, che andrà in onda su Canale 5 martedì 19 novembre, sarà incentrata su due argomenti principali. Il primo riguarderà Flora e Pena, mentre il secondo Raul e Carmen. Per quanto riguarda i primi la donna ha appreso che il suo compagno dovrà partire per una missione umanitaria. La notizia, ovviamente, la sconvolgerà moltissimo. Nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo, però, l'uomo prenderà la decisione di partire.

Per quanto riguarda la domestica Carmen, vedremo che quest'ultima sarà in serie difficoltà con suo figlio Raul. Il giovane continuerà a trattarla male e a comportarsi in modo decisamente sconsiderato. Proprio per tale ragione, la protagonista arriverà a compiere un gesto molto importante pur di fare un regalo al ragazzo.

Anticipazioni 19 novembre Una Vita: Pena parte senza salutare Flora

All'interno della soap opera Una Vita stanno per accadere molte cose interessanti.

La prima riguarda, sicuramente, la partenza di Pena. La sua compagna Flora, negli scorsi episodi, aveva scoperto nella tasca della sua giacca un anello. Questo, ovviamente, aveva subito acceso in lei la speranza di convolare a nozze. La verità, però, si è rivelata molto più amara. La protagonista ha, infatti, scoperto che il suo uomo dovrà partire per una missione umanitaria. Inutili si riveleranno i suoi tentativi volti a far cambiare idea a Pena.

Quest'ultimo, dal canto suo, deciderà di andare avanti per la propria strada. Nel corso della puntata di Una Vita del 19 novembre, infatti, vedremo che il giovane partirà. Tuttavia, non riuscirà a dare l'ultimo saluto di persona alla sua compagna. Piuttosto, preferirà scriverle una lettera molto toccante.

Carmen impegna uno scialle per fare un regalo a suo figlio Raul

Per quanto riguarda le vicende che vedono come protagonisti Carmen e Raul, i due saranno sempre più in contrasto.

Il ragazzo tratterà molto male sua madre e la denigrerà in quanto domestica. La donna, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Le anticipazioni della puntata di martedì di Una Vita, rivelano che arriverà al punto di compiere un gesto importante pur di riconquistare la stima e la fiducia di suo figlio.

Carmen, infatti, andrà ad impegnare uno scialle molto prezioso, il tutto solo per comprare al giovane dei dolci.

Il suo gesto, però, non servirà a migliorare la situazione. Molto presto, inoltre, la donna sarà scossa dall'arrivo di suo marito, il quale evaderà dalla galera a seguito di una chiamata di Raul.

Padre Telmo, nel frattempo, ha stipulato una sorta di accordo con Gutierrez. Quest'ultimo gli ha detto di essere a conoscenza di informazioni molto importanti su Lucia.