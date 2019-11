Lunedì 11 novembre a partire dalle 14:10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Una vita, che lascerà con il fiato sospeso i fan della soap ambientata ad Acacias. Nel quartiere avrà fatto la sua comparsa un giovanotto dai capelli rossi e si scoprirà che il ragazzo è Raul, il figlio di Carmen. Il giovane rimarrà stupito nel constatare che la madre è una domestica, mentre la donna faticherà a ricucire un rapporto con il figlio.

Flora intanto, troverà un anello nella tasca di Pena e subito trarrà delle conclusioni che si riveleranno sbagliate. In attesa di scoprire quale sarà il destino di padre Telmo dopo la condanna, vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio.

Raul scopre che la madre è una domestica

Grandi novità interesseranno gli abitanti di Acacias che, in queste ultime puntate, hanno assistito a diversi colpi di scena, come la vicenda legata all'amore incestuoso dei Marchesi di Valmez e il conseguente scandalo che ha interessato Lucia.

In attesa di scoprire come si evolverà anche la vicenda legata alla condanna di padre Telmo, gli abitanti del quartiere faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Raul il figlio di Carmen, un giovanotto dai capelli rossi che non passerà inosservato. Il giovane riuscirà quindi a rintracciare la madre ma scoprirà, con dispiacere, che la donna è diventata una domestica.

Una vita, puntata 11 novembre: Flora trova un anello, Raul tratta male Carmen

Il giovane Raul, stando a quanto riportano le anticipazioni della puntata del prossimo 11 novembre, si mostrerà contrariato con Carmen e le parlerà con fare altezzoso, trattandola male.

La domestica di Samuel farà quindi fatica a recuperare il rapporto con il ragazzo, con quest'ultimo che non vorrà vivere in soffitta insieme alle altre domestiche. I fan di Una vita potranno seguire anche le novità riguardanti Flora la quale, dopo lo spettacolo teatrale di Leonor, sarà convinta di poter intraprendere la carriera di attrice. La ragazza stando alle anticipazioni, troverà nella tasca di Pena un anello e, questo fatto, le farà credere che il fidanzato abbia intenzione di chiederle di sposarlo.

Da quanto si apprende però, il Cervera avrà tutt'altre intenzioni. L'uomo in effetti, in queste ultime puntate, si è mostrato molto nervoso e, solo con il prosieguo degli episodi, si scoprirà cosa sta nascondendo.

Questo e molto altro andrà si potrà vedere domani 11 novembre su Canale 5, subito dopo la puntata di Beautiful. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.