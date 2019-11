Parte questa domenica 10 novembre su Canale 5 la nuova serie dalla tinte noir La Caccia: Monteperdido, con protagonista Megan Montaner nei panni dell'investigatrice Sara Campos, incaricata di indagare sulla sparizione di due bambine, Ana e Lucia.

La nuova fiction della rete ammiraglia Mediaset è composta da otto episodi ed è un avvincente thriller psicologico carico di tensione e di suspence, in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

La Caccia: Monteperdido è tratta dall'omonimo romanzo di Agustin Martinez e in Spagna ha ottenuto un successo tale da convincere l'emittente a realizzare una seconda stagione della serie.

Nel primo episodio de La Caccia una ragazza viene ritrovata dopo 5 anni

Nella prima puntata de La Caccia: Monteperdido, in onda su Canale 5 domenica 10 novembre, due undicenni, Ana Montrell e Lucia Castan, spariscono misteriosamente nella vallata di Monteperdido durante il tragitto da scuola alle loro abitazioni: le ricerche delle due giovani vengono subito avviate, ma non danno i risultati sperati e il caso rimane irrisolto.

Cinque anni dopo una delle due, Ana, viene ritrovata in stato di incoscienza, mentre dell'altra, Lucia, non ci sono tracce. A questo punto le ricerche vengono riaperte e, per indagare sul caso, vengono chiamati due agenti dell'Unità Centrale della Guardia Civil: Sara Campos (Megan Montaner) e Santiago Bain, specializzati in sparizioni e decisi a risolvere il caso.

Intanto Ana è ancora sotto shock e non sa fornire agli agenti e alla sua famiglia nessuna informazione riguardo a ciò che è accaduto durante i cinque anni della sua sparizione, nè tantomeno è in grado di riconoscere l'identità del suo rapitore.

Ma forse non tutto è come sembra: Ana, infatti, nasconde dei segreti che non vuole rivelare a nessuno e proprio questo suo atteggiamento sarà motivo di astio tra la famiglia Montrell quella dei Castan, intenzionati a scoprire cosa sia successo alla figlia Lucia, di cui non sono ancora state ritrovate le tracce.

I due agenti, Sara e Santiago, continuano ad indagare e temono che il rapitore possa nascondersi tra loro, nella loro stessa città e per questo devono fare in fretta e trovarlo il prima possibile, anche mettendo a repentaglio le loro stesse esistenteze.

La Caccia: Monteperdido, nel cast anche Francis Lorenzo e Megan Montaner

Tra i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 vediamo Megan Montaner nei panni dell'agente Sara Campos, Francesco Lorenzo in quelli del collega Santiago Bain.

Inoltre Carla Diaz interpreta Ana Montrell mentre Ester Exposito interpreta Lucia Castan, le due bambine scomparse nei boschi di Monteperdido. Pablo Derqui e Bea Segura ricoprono il ruolo dei genitori di Ana.