I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono over di sabato 9 novembre non sono mancate le novità che hanno riguardato in primis la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, infatti, continuano ad essere al centro di un periodo del tutto travagliato e problematico della loro vita di coppia e invece di fare dei passi in avanti, sembrerebbe proprio che siano tornati ai tempi in cui non facevano altro che litigare. Ida, in particolar modo, accusa il suo compagno di essere cambiato e soprattutto di non essere più attratto da lei.

Una discussione che ha avuto un esito inaspettato con Riccardo che ha lasciato lo studio e Ida scoppiata in lacrime.

Gli spoiler su Uomini e donne over: Ida e Riccardo ancora in forte crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova registrazione di Uomini e donne trono over di ieri pomeriggio, rivelano che Ida e Riccardo si sono ritrovati nuovamente al centro dello studio della trasmissione di Maria De Filippi per fare un bilancio della situazione dopo che avevano deciso di lasciare il programma e vivere così la loro quotidianità lontani da occhi indiscreti.

Peccato, però, che in queste settimane non sono stati fatti dei passi in avanti e Ida non ha fatto altro che lamentarsi del cambio atteggiamento di Riccardo, il quale sarebbe poco interessato anche dal punto di vista fisico alla dama. Lui, però, si difende da queste accuse e sostiene che in realtà Ida sia fin troppo pesante ma la dama non ci sta e di fronte a questo attacco non riesce a trattenere le lacrime.

Gli spoiler di Uomini e donne, poi, rivelano che a quel punto Riccardo rincarerà la dose, sostenendo che Ida non abbia imparato nulla dagli errori che hanno fatto in passato, dato che si ritrovano a parlare e discutere degli stessi problemi che in passato li avevano portati a dirsi addio definitivamente.

Riccardo furioso: lascia lo studio di Uomini e donne e Ida lo insegue dietro le quinte

Ad un certo punto della discussione, però, vedremo che interverrà anche Tina Cipollari, la quale non si farà problemi nel dire che secondo lei Ida e Riccardo si vogliono soltanto bene e che presi singolarmente sono due bellissime persone, ma in coppia non funzionano.

Il confronto tra i due protagonisti del trono over diventerà ancora più animato nel momento in cui anche Armando chiederà la parola. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il cavaliere muoverà un nuovo duro attacco nei confronti di Riccardo, il quale a quel punto andrà via dallo studio del programma. Immediata la reazione di Ida, la quale sceglierà di seguirlo nel dietro le quinte della trasmissione.