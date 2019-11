Un clamoroso colpo di scena avverrà nel corso delle prossime puntate italiane dallo sceneggiato di Aurora Guerra. Le anticipazioni di Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5 indicano che tutti gli occhi saranno puntati su Lucia Alvarado, Samuel Alday e Telmo Martinez. Nel dettaglio, la cugina di Celia accetterà di diventare la moglie del fratello di Diego, nonostante sia presa dal sacerdote. Ma ecco che il matrimonio sarà funestato dall'arrivo di quest'ultimo, ormai disposto a tutto pur di riprendersi la donna.

Una Vita: Lucia accetta di sposare il fratello di Diego

Innumerevoli avvenimenti intratterranno i telespettatori italiani. Dagli spoiler di Una Vita, in onda a breve sull'emittente Canale 5, si evince che Lucia si scambierà un bacio con Telmo. Poi in preda ad una rabbia incontrollata, in quanto sicura che non ci possa essere un futuro con il sacerdote, deciderà di accettare la proposta di nozze di Samuel.

Una decisione che sarà presa non a cuor leggero, visto i sentimenti che prova per l'uomo religioso. A tal proposito, Celia aiuterà la nipote ad organizzare un party a La Deliciosa per informare tutti gli ospiti del suo imminente matrimonio. Peccato che anche questo evento venga sconvolto dalla caduta della promessa sposa, la quale sarà soccorsa per l'ennesima volta da Martinez. Tuttavia, questo non impedirà all'Alvarado di gettarsi a capofitto nei preparativi delle nozze con il fratello di Diego.

Dall'altro canto, il prelato avrà una grave crisi spirituale. L'uomo, infatti, temerà che l'Alday voglia sposarla per mettere le mani sull'ingente patrimonio dei Marchesi di Valmez.

Telmo ostacola le nozze di Samuel

Le trame di Una Vita rivelano che l'Alday non vedrà l'ora di unirsi in matrimonio con Lucia, tanto da aspettarla con trepida attesa sull'altare. Nel frattempo gli invitati, tra cui Felipe, Celia, Liberto e molti altri attenderanno l'ingresso della sposa.

Ma ecco arrivare il colpo di scena quando Martinez commetterà un vero e proprio colpo di testa. In particolare, Telmo si toglierà l'abito talare per poi fare irruzione proprio mentre Samuel e l'Alvarado saranno in procinto di scambiarsi le fedi davanti a Dio e gli invitati.

L'Alvarado lascia l'Alday sull'altare

L'arrivo del sacerdote genererà lo stupore generale, ma la più colpita sarà l'Alvarado. Proprio quest'ultima senza perdere tempo, lascerà il fidanzato sull'altare per poi fuggire insieme all'uomo che ama dopo aver capito che ha lasciato la sua carriera religiosa per stare per sempre insieme a lei.

Dall'altro canto, l'Alday aggredirà verbalmente la fidanzata, visto che non ha nessuna intenzione di perderla, giurando vendetta nei confronti del rivale.