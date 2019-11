A Uomini e donne è già tempo di scelte, e il primo a fare questo "grande passo" è stato Alessandro Zarino, il quale nel corso dell'ultima registrazione del trono classico ha spiazzato tutti, rivelando di essere pronto ad abbandonare la trasmissione insieme a colei che reputava potesse essere la donna della sua vita. E così ha fatto il nome della bella Veronica, la quale però ha preferito rifiutare la proposta di fidanzamento del modello napoletano, accettando invece quella di Maria De Filippi di sedersi sul trono.

Subito dopo il rifiuto, Zarino si è sfogato ai microfoni di Witty Tv. Bisogna chiarire che il video in questione è stato rimosso dalla piattaforma, ma nonostante ciò si è comunque diffuso in rete, con Il Vicolo delle News che ha provveduto a divulgarne il contenuto. Alessandro, in sintesi, ha affermato di aver ormai perso per sempre Veronica.

La scelta di Alessandro Zarino a U&D e il rifiuto di Veronica

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Alessandro, dopo essersi reso conto che con il suo atteggiamento stava rischiando di compromettere la conoscenza con Veronica, ha chiesto a sorpresa alla padrona di casa del dating-show di anticipare la scelta finale.

E così, durante l'ultima registrazione del trono classico, sono state portate in studio le ormai tradizionali sedute rosse per permettere al tronista partenopeo di dichiarare i suoi sentimenti alla corteggiatrice ligure.

Peccato però che non ci sia stato il lieto fine, giacché Veronica non se l'è sentita di lasciare la trasmissione con Zarino. La ragazza, infatti, ha affermato che sarebbe stata una decisione affrettata che non le avrebbe affatto giovato.

A questo punto Maria De Filippi ha proposto alla 24enne di sedere sul trono, e quest'ultima ha accettato di buon grado.

Ma cos'è successo dopo la scelta finale di Alessandro? Il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni a Witty Tv, ammettendo di aver seguito il cuore nel momento in cui ha chiesto a Veronica di lasciare il programma con lui. Infatti ha rivendicato di essere stato sempre sincero durante il suo percorso e di non aver mai giocato con i sentimenti delle ragazze.

Alessandro dopo il no di Veronica: 'Ormai l'ho persa'

L'ex tronista ha lanciato anche una frecciatina a Veronica, dicendo che avrebbe potuto tranquillamente dargli una chance, provando a conoscerlo al di fuori del contesto televisivo, ma a quanto pare la ragazza ha preferito seguire altre strade, accettando il trono offertole dalla De Filippi.

In merito alla veridicità della sua esperienza a Uomini e Donne, Zarino ha rispedito al mittente le accuse di falsità, ammettendo che già da un po' di tempo aveva capito di provare qualcosa per Veronica, e di aver atteso un po' di tempo per dichiararsi perché voleva essere sicuro dei suoi sentimenti.

Guardando al futuro, il modello napoletano ha lasciato intendere che ormai non c'è più alcuna speranza di far cambiare idea alla Burchielli: "Non la recuperi più, l'ho persa". Infine ha ammesso che quanto accaduto lo considera un'esperienza per trarre degli insegnamenti importanti per l'avvenire.