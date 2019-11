La telenovela spagnola Una vita continua ad appassionare il pubblico. Negli appuntamenti italiani in onda la prossima settimana, in cui i telespettatori dovranno fare a meno della puntata serale su Rete 4, Telmo Martinez si vedrà costretto ad allontanarsi da Acacias 38 dopo essere stato accusato ingiustamente. In particolare il rivale di Samuel Alday, dopo aver fatto i conti con una gravissima condanna del tribunale ecclesiastico, non avrà altra scelta oltre a quella di partire in missione per Khartum.

In seguito Lucia Alvardo, spiazzata dal ritorno del sacerdote, farà sapere a Celia e Samuel di voler tornare a vivere a Salamanca con la scusa di dover prendere parte ad un laboratorio di restauro.

Telmo costretto a lasciare il paese, arriva il figlio di Carmen

Non mancheranno sorprese nelle puntate in programmazione in Italia da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Dagli spoiler si evince che gli abitanti di Acacias 38 faranno la conoscenza di una donna chiamata Alicia.

Quest’ultima, dopo aver conosciuto Lucia tramite Samuel, tenterà di convincerla a testimoniare al processo contro Telmo. Intanto Casilda, grazie al supporto delle altre domestiche, si riprenderà dopo aver scoperto che sua madre Maria si era presa gioco di lei. Alicia sembrerà riuscire a condizionare la Alvarado facendole credere di aver subito degli abusi dal Martinez in passato. Successivamente il minore degli Alday, convinto di aver neutralizzato Telmo, inviterà Cesareo a sbarazzarsi di Ursula con la certezza che non avrà più la protezione del parroco.

Nel contempo Lucia rilascerà una dichiarazione contro il Martinez ma subito dopo sarà assalita dai sensi di colpa. Il sacerdote, a seguito della sentenza finale, apprenderà da Espineira di dover andare in missione lontano dalla Spagna. La Dicenta, preoccupata per l’assenza del parroco, chiederà delle informazioni a Celia senza ricevere nessuna risposta. Nessuno degli abitanti accoglierà nel migliore dei modi il nuovo prete poiché tutti sentiranno la mancanza di Telmo.

Intanto nel quartiere iberico metterà piede Raul, un giovane che si rivelerà essere il figlio di Carmen. Samuel tenterà di riavvicinarsi a Lucia mentre Flora troverà un anello nella tasca di Pena. La Dicenta accoglierà Raul senza sapere che si tratta di un parente stretto della sua ex domestica. Espineira e Telmo stringeranno un accordo. Nel frattempo la Alvarado continuerà a pensare al sacerdote. Rosina avrà una discussione accesa con Susana dopo essere stata criticata per i suoi disegni.

Lucia intenzionata a trasferirsi a Salamanca, Pena delude Flora

Carmen entrerà in ansia quando verrà a sapere che suo figlio si trova in compagnia di Ursula. Samuel riordinerà a Cesareo di far sparire la Dicenta dal paese mentre i camerieri prepareranno un party per festeggiare la guarigione di Servante. Lucia e il fratello di Diego saranno sempre più complici. Telmo si rifarà vivo e renderà felici tutti i residenti di Acacias 38 comunicandogli che tornerà ad essere il parroco della città.

Il ritorno del Martinez ovviamente non verrà preso nel migliore dei modi da Samuel e Lucia. Quest’ultima sarà disperata al punto da dire al minore degli Alday di volersi trasferire a Salamanca. Telmo ribadirà a Celia di voler proteggere sua cugina dalle grinfie del figliastro di Ursula. Dopo aver fatto la conoscenza di Samuel, Raul si approprierà di un oggetto di valore appartenente allo stesso. In seguito Flora, certa che Pena abbia intenzione di chiederle la mano, metterà subito al corrente Inigo. La pasticciera si sbaglierà visto che il vero Cervera riceverà una proposta di lavoro a cui non potrà rinunciare. Telmo cercherà di far aprire gli occhi a Lucia dicendole che Alicia è una truffatrice. Nonostante ciò la Alvarado non riuscirà più a fidarsi del parroco. Samuel ed Espineira daranno l’impressione di aver stretto un patto riguardante l’eredità di Lucia. Inoltre il minore degli Alday ordinerà a Cesareo di far aver avere un messaggio da parte sua a Jimeno Batan, un agente di pegno. Carmen riuscirà ad impedire al figlio di vendere l’oggetto sottratto a Samuel mentre Pena deluderà profondamente Flora. Per terminare Raul tenterà di contattare il padre facendogli recapitare una lettera in carcere.