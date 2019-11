Non smettono di appassionare le trame della popolare serie televisiva Il Paradiso delle signore. Nella puntata che verrà trasmessa il 7 novembre, ci sarà un ulteriore riavvicinamento tra Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Il migliore amico di Riccardo Guarnieri e la stilista del grande magazzino di Milano oltre ad essere sempre più in confidenza per motivi di lavoro, si scambieranno degli sguardi complici.

L’intesa tra i due colleghi non passerà di certo inosservata agli occhi di Agnese Amato che, insospettita dall’atteggiamento della sua futura nuora, la controllerà il più possibile per capire se prova davvero dei sentimenti reali per suo figlio Salvatore.

Silvia, Nicoletta e Margherita lasciano Milano, Gabriella e Cosimo in sintonia

Nel diciannovesimo episodio in programma su Rai Uno giovedì 7 novembre, Silvia, Nicoletta e la figlia andranno momentaneamente via da Milano, per andare a trovare la zia Ernesta.

Quest’ultima si rivelerà essere colei che la moglie di Luciano ha nominato, per far credere a Cesare che fosse la mittente della nuova copertina della nipote Margherita. Nel contempo il ragioniere Cattaneo approfitterà dell’assenza dei suoi familiari per fare un discorso importante con il genero. Nella circostanza il dottor Diamante farà sapere al suocero di aver ricevuto un’offerta di lavoro in un’altra città.

Successivamente Marcello con i suoi modi di fare convincerà la padrona di casa a non pressare per il pagamento dell’affitto, promettendole di farle avere uno sconto da Vittorio Conti da utilizzare al Paradiso Market per l’acquisto di un nuovo capo. Intanto ad Agnese non sfuggirà il fatto che tra Gabriella e Cosimo sembra esserci una forte sintonia. Ovviamente sarà quest’ultimo che continuerà a fare la corte alla famosa stilista, pur sapendo che è già impegnata.

Roberta apprende che Nicoletta ama Riccardo, Cesare spiazza la moglie

La signora Amato, dopo aver notato che la fidanzata di suo figlio sembra apprezzare le attenzioni di Bergamini, la terrà ulteriormente sotto controllo. Nicoletta farà ritorno nel capoluogo lombardo prima del previsto e, ovviamente, sarà in compagnia della madre e della figlia. La giovane Cattaneo ancora in colpa per aver tradito il marito, si confiderà subito con la sua amica Roberta riguardo alla sua complicata situazione sentimentale.

Quest’ultima verrà a conoscenza che la figlia di Luciano e Silvia è ancora innamorata di Riccardo. Non appena rientrerà a casa la madre di Margherita rimarrà spiazzata dal marito Cesare che attuerà un piano strategico per farle dimenticare una volta per tutte il suo ex fidanzato. Diamante, seguendo alla lettera il consiglio della suocera, darà una notizia del tutto inaspettata alla moglie, comunicandole che presto dovranno andare a vivere a Bari insieme alla bambina.

In seguito Umberto troverà finalmente la soluzione per mettere fuori gioco l’amministratore che gestisce il patrimonio delle Brancia di Montalto, senza destare nessun sospetto. Infine Riccardo farà fatica a concentrarsi durante le ore lavorative, poiché penserà ai suoi incontri clandestini con Nicoletta.