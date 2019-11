La soap opera di origini spagnole Il Segreto continua a fare compagnia al pubblico con numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, segnalano che l’uscita di scena di Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) e quella di Adela Arellano (Ruth Llopis) farà aprire gli occhi a due personaggi. Si tratta di Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) e ad Irene Campuzano (Rebeca Sala), che uniranno le loro forze per mettere la parola fine alla guerra tra i propri familiari.

Nello specifico l’ex locandiere a la giornalista saranno certi che le tragedie che si sono verificate nella cittadina iberica di recente siano avvenute per via dell’astio che continua ad esserci tra Severo Santacruz, Carmelo Leal e Francisca Montenegro.

Francisca sospetta di Severo, Adela muore a causa di un incidente stradale

Nei prossimi appuntamenti italiani, si verificherà una tremenda sventura durante un lieto evento.

Le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey verranno rovinate da un attentato. Quest’ultima durante l’esplosione della bomba perderà la vita, mentre Maria Castaneda a causa delle lesioni fisiche riportate non riuscirà più a muovere le gambe. Francisca disperata per la sorte toccata alla sua figlioccia, sarà convinta che a scatenare una catastrofe alla sua villa durante il matrimonio di Fernando sia stato Severo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

A questo punto la Montenegro sarà intenzionata a vendicarsi a tutti i costi del Santacruz, nonostante non avrà nessuna prova per dimostrare la sua colpevolezza. La darklady crederà che il marito di Irene sia il responsabile di quanto accaduto, per aver scoperto che è stata lei a far crollare il prezzo del riso per farlo precipitare sul lastrico. La consorte di Raimundo ordinerà a Mauricio di manomettere la vettura in cui dovranno viaggiare Adela e Irene, per lasciare momentaneamente il paese iberico.

L’obiettivo di Francisca quindi sarà quello di sbarazzarsi in un colpo solo della giornalista e dalla maestra, per far soffrire Severo e Carmelo. Il Godoy proprio quando avrebbe dovuto portare al termine l’incarico della sua padrona si tirerà indietro, ma non riuscirà ad evitare il peggio. L’automobile con dentro la Campuzano e la Carellano infatti durante il tragitto uscirà fuori strada. L’insegnante morirà sul colpo durante il forte impatto con l’asfalto, mentre Irene si salverà.

Il Leal in preda allo sconforto totale per aver perso la sua dolce metà, non rimarrà fermo quando avrà la conferma che il veicolo che ha causato il decesso della stessa sia stato sabotato.

Mauricio ferito in pieno petto, Raimundo e Irene si alleano

A questo punto il sindaco tenterà di uccidere Francisca, ma purtroppo non riuscirà nel suo intento: ad avere la peggio sarà Mauricio che dopo aver intuito i terribili propositi di Carmelo farà da scudo con il suo corpo alla darklady, ricevendo una pallottola in pieno petto.

Il capomastro dopo essere entrato in coma, si risveglierà ma non si ricorderà che a ferirlo sia stato il primo cittadino. Nel contempo, il vedovo di Adela oltre a servirsi come sempre della complicità del suo fidato amico Severo, avrà al suo fianco anche lo sceriffo Meliton. Quest’ultimo anche se sarà a conoscenza che il Leal è colui che ha attentato alla vita di Mauricio, sceglierà di non denunciarlo alla polizia. Successivamente, Raimundo e Irene stringeranno un’alleanza con l’intento di far tornare il sereno nelle rispettive famiglie. In particolare l’ex locandiere e la giornalista rifletteranno su quanto successo in paese negli ultimi giorni, visto che crederanno che la morte di Maria Elena non sia avvenuta in modo casuale. Inoltre il padre di Emilia dirà alla Campuzano che il Mesia dopo il decesso di Adela gli ha fatto sapere di aver deciso di andare a vivere con sua nipote Maria a La Havana, per proteggerla da nuove ripercussioni ai danni di Francisca. I dubbi dell’Ulloa aumenteranno nel momento in cui verrà a conoscenza che un medico ha visitato la Castaneda soltanto in presenza di Fernando.