Dei nuovi entusiasmanti colpi di scena appassioneranno i fans italiani della soap opera Il Segreto. Negli episodi in programma la prossima settimana Maria Castaneda, completamente disperata per aver perso l’uso delle gambe, cadrà nel vortice della depressione ed esprimerà il desiderio di voler passare a miglior vita. Oltre alla nipote di Raimundo Ulloa, nemmeno Elsa Laguna si troverà in una situazione facile dato che farà nuovamente i conti con la sua acerrima nemica Antolina Ramos.

Quest’ultima, dopo aver fatto ritorno a Puente Viejo, stupirà tutti coloro che la conoscono dicendo ad Isaac Guerrero di volergli ridare i soldi che gli appartenevano per aver saputo che servono alla sua rivale per sottoporsi ad una difficile operazione.

Maria vuole morire, Antolina rimette piede a Puente Viejo

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere dall’11 al 17 novembre svelano che Matias, Consuelo e Marcela, dopo aver appreso che esiste una cura costosa che potrebbe salvare la vita ad Elsa, uniranno le loro forze.

In particolare i Castaneda e la nonna di Julieta, con l’aiuto di Adela e Irene, daranno avvio ad una raccolta fondi. Con questa soluzione i locandieri entreranno in possesso di ben 1000 pesetas rendendo felice la Laguna. Nel contempo Fernando vorrà sapere a che punto sono arrivate le indagini della polizia sull'attentato avvenuto durante le sue nozze. La Campuzano e Adela faranno sapere a Carmelo e Severo di aver intenzione di andare a trovare Maria esprimendo la loro preoccupazione su quale potrebbe essere la reazione di Francisca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Le condizioni di salute della Castaneda peggioreranno e la figlia di Emilia affermerà di voler morire dopo essere venuta a conoscenza di essere rimasta invalida. Successivamente Prudencio prenderà le distanze da Lola per non farle capire di essersi preso una cotta per lei. Gli strani atteggiamenti dell’usuraio non passeranno inosservati a Marcela. Quest’ultima infatti inviterà la Mendana a farsi una passeggiare con lei per farla distrarre.

Intanto Tiburcio inviterà Saturno a non cercare di mettere la pace tra Onesimo e Meliton. Raimundo, dopo aver ascoltato una conversazione tra Francisca e Mauricio, impedirà ai due di pianificare una vendetta contro il Santacruz. Quest’ultimo, invece, sarà nei pressi del silo della Montenegro per fare delle ricerche e avrà la convinzione che la stessa abbia sterminato i suoi uomini. Purtroppo gli inquirenti troveranno una traccia nei resti dell’esplosivo che ha causato una vera e propria strage alle nozze del Mesia.

I Castaneda con la proiezione di un film riusciranno ad ottenere la metà del denaro utile ad Elsa per operarsi. Quest’ultima sarà riconoscente ai suoi amici, ma, dall'altra parte, temerà che finiscano in rovina per colpa sua. Proprio nel momento in cui Isaac e Matias verificheranno quanti soldi sono riusciti a raccogliere, Antolina ritornerà in paese. Fernando si prenderà sempre più cura di Maria mentre Prudencio sorprenderà Lola piangere in un modo disperato.

Il Guerrero perderà le staffe a causa della moglie che cercherà di tranquillizzarlo dicendogli di essersi rifatta viva per restituirgli i suoi risparmi. Francisca non avrà più pazienza dato che sarà sempre più decisa a far verificare dalla guardia civile se l’impronta di Severo corrisponde a quella ritrovata negli esplosivi. A sistemare questa situazione ci penserà il Leal cambiando la traccia rinvenuta. Lola troverà il coraggio per confessare al minore degli Ortega che sua sorella convolerà a nozze con colui che avrebbe dovuto sposare.

Prudencio e Lola si baciano, Isaac non si fida della moglie

A questo punto l’ex pupillo della Montenegro cercherà di confortare la sua dipendente finendo per baciarla. Maria si sfogherà con il nonno dopo aver saputo, tramite Fernando, che Francisca ha vietato ad Adela e Irene di visitarla. Una volta tornato alla villa, l'ex locandiere si arrabbierà con la moglie. Prudencio e Lola, dopo quanto accaduto tra loro, si confideranno con i loro rispettivi amici. Elsa non avrà nessuna intenzione di accettare il denaro di Antolina nonostante Isaac, Consuelo e Matias, la inviteranno a non rifiutarlo. La Ramos ancora una volta tenterà di giustificare il motivo per cui è stata così generosa nei confronti della sua rivale. Pur avendo fatto credere alla Laguna di essere convinto che la moglie sia cambiata in meglio, il Guerrero non si fiderà. Raimundo continuerà a discutere con Francisca per il fatto di non credere alla colpevolezza di Severo. Antolina finalmente consegnerà ad Isaac le 1000 pesetas che gli aveva sottratto. Il carpentiere, non avendo ancora raggiunto la giusta cifra, chiederà un prestito a Prudencio pur sapendo di non poter colmare il debito. In seguito l’Ulloa darà a Mauricio il bicchiere contenente le tracce del Santacruz con Irene che non riuscirà a stare serena. La giornalista apprenderà che il sindaco di Belmonte ha fatto sapere, tramite i giornali, che Carmelo e Adela sono dei pericolosi rivoluzionari. Il sergente Cifuentes confermerà l’innocenza di Severo dopo aver messo a confronto le due impronte. Nonostante ciò la Montenegro vorrà farla pagare al padre del piccolo Carmelito. Mauricio metterà in guardia Lola dalla sua padrona mentre Fernando comunicherà a Maria di essersi messo alla ricerca di uno specialista in grado di darle la giusta cura.