Canale 5 trasmetterà oggi 5 novembre una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviate, (almeno momentaneamente) le complicate vicende di Gemma Galgani, questo pomeriggio tornerà ad essere protagonista il nuovo cavaliere Simone che si confronterà con le tre dame Simonetta, Valentina e Debora. E il confronto, già iniziato ieri pomeriggio, si farà particolarmente acceso. Si procederà con il ritorno di una delle coppie più seguite del momento ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che aggiorneranno il pubblico sugli sviluppi della loro relazione.

La scorsa settimana, dama e cavaliere avevano annunciato di voler concedere una seconda possibilità al loro rapporto. Ma davvero andrà tutto per il meglio dopo il ritorno di fiamma? Stando alle parole di entrambi, i problemi fin da subito non mancheranno e riguarderanno soprattutto l'apparente freddezza del cavaliere.

Ida su Riccardo: 'Non benissimo'

Il portale Witty Tv ha diffuso un video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:45.

Si ripartirà dal confronto tra Simone e tre dame del parterre, che avranno più di qualcosa da ridire contro di lui. Simonetta affermerà: "Io non ti ho mai costretto a venire a cena con me". Valentina, invece, aggiungerà: "Ma se stamattina non mi hai mandato neanche il buongiorno!" Successivamente arriverà il momento dell'ingresso di Ida Platano, ritornata allo studio Elios di Roma dopo la decisione di provare a ricostruire la storia con Riccardo Guarnieri. La dama bresciana, però, ammetterà l'esistenza dei primi problemi, tanto da precisare: "Non posso dire né bene né benissimo".

Poco dopo, verrà annunciato anche il suo fidanzato che avrà qualcosa da ridire contro di lei, dichiarando: "Non resto più in silenzio, la vuoi capire questa cosa?" E aggiungerà: "Per passare adesso per uno che si inventa le cose? Proprio no".

Ida lamenta la freddezza Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e donne relative all'appuntamento di oggi 5 novembre rivelano che Ida confermerà di avere rivisto Riccardo in settimana ma di avere notato la sua eccessiva freddezza.

Ad essere motivo di discussione sarà, in particolare, il fatto che lui si sia addormentato mentre si trovavano a letto insieme. Sulla questione, interverrà Barbara De Santi che preciserà: "I fatti parlano alla fine, non le parole." Mentre la Platano si chiederà: "C'è un orario per fare l'amore?" Stando al resoconto de Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 26 ottobre, Ida non apprezzerà il mancato trasporto del fidanzato e smentirà di averlo baciato appassionatamente in stazione prima dei saluti.

La conversazione terminerà, comunque, con un bacio tra dama e cavaliere, incitati dal pubblico presente in studio.