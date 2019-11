Ultime anticipazioni Uomini e donne over dove la parola d'ordine è 'incomprensione'. Lo studio è stato teatro di disastrosi tentativi di riappacificazione e fiumi di lacrime. Gemma, dopo aver litigato con Tina, è corsa fuori dallo studio rincorsa da Juan Luis che, poco prima, è stato spiazzato da un regalo anonimo. Lacrime anche per Ida, stanca di non essere compresa e supportata da Riccardo. Entrambi hanno lasciato per l'ennesima volta il parterre, non si sa ancora se in modo definitivo. Unica nota romantica, il bacio tra Samuel e Anna. Che sia il primo passo per un nuovo amore? Di seguito tutti i dettagli.

Nuove anticipazioni Uomini e Donne: un regalo misterioso

Sabato 9 novembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne over. Protagonisti Gemma e Juan Luis. La dama torinese è delusa per il fatto che il suo nuovo corteggiatore abbia deciso di ballare con la rivale Tina. Un boccone amaro difficile da digerire, ora che il profumo di un nuovo amore ha bussato alla sua porta. Un retroscena però, spiazza sia la dama che l'opinionista.

Maria De Filippi rivela che per Juan Luis è arrivato un mazzo di fiori ma senza biglietto: chi sarà stato? Sia Gemma che Tina assicurano di non essere le mittenti. Forse un ritorno dal passato per l'affascinante cavaliere dai capelli brizzolati? Chissà.

Ida e Riccardo tra lacrime e incomprensioni

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne over, Ida e Riccardo raccontano di non essere ancora riusciti a trovare pace.

Due animi innamorati ma forse troppo diversi. Lei piange, lui prova come sempre a trovare qualche giustificazione e ad accusare la Platano di essere pesante. Ancora una volta interviene Armando che, per consolare Ida, le fa una carezza sul volto; il gesto ovviamente è poco gradito dal Guarnieri. I toni si fanno più accesi e, come riporta Il Vicolo delle News, la situazione precipita. Riccardo esce dallo studio, Ida lo rincorre.

Poi, nessuna notizia dei due.

Armando e Valentina, chiusa la parentesi Ida e Riccardo, si punzecchiano continuamente. La dama pare non si fidi completamente di lui, sospettosa del fatto che il cavaliere abbia accettato di uscire con lei per riprendersi dalla batosta ricevuta da Ida.

Trono over ultime anticipazioni, Gemma esce dallo studio in lacrime

Le ultime anticipazioni del Trono over di Uomini e donne proseguono con Juan Luis, evidentemente molto richiesto.

Il bel venezuelano ha catturato l'attenzione di due giovani signore, con grande 'gioia' di Gemma, che freme sulla sedia. Inevitabilmente Tina non perde tempo per attaccarla, finendo per farla piangere. Ed è così che la Galgani esce dallo studio in lacrime, rincorsa da Juan Luis che prova a consolarla. La nuova puntata del Trono over si chiude con l'unica notizia lieta: Anna e Samuel si sono baciato durante la loro prima uscita a Riccione.

Non male.