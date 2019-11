Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego Giordano in seguito ad un incontro casuale al Vulcano comincerà a ricordare i dettagli su quanto avvenuto la sera dell'incidente. Tra Filippo e Serena ritorneranno dei momenti di tensione mentre Vittorio Del Bue cercherà invano in tutti i modi di farsi perdonare da Alex. Tra Marina e Fabrizio invece arriverà il tanto atteso confronto.

Diego inizierà un nuovo lavoro

Il maggiore dei Giordano comincerà il suo nuovo lavoro e questo sarà un nuovo motivo di preoccupazione per suo padre. Tra Marina e Rosato discutere diventerà inevitabile ma l'esito del loro confronto sarà del tutto inaspettato. La donna avrà poi modo di confrontarsi con Alberto che cercherà in ogni modo di riconquistare la sua fiducia. Andrea cercherà la complicità della sua collega per somministrare a sua moglie una pillola non facile da digerire.

Diego di passaggio al Vulcano, farà un incontro che gli farà tornare in mente alcuni ricordi della notte in cui fu investito Aldo Leone. Bianca continuerà a destare la preoccupazione dei suoi genitori a causa dei suoi problemi scolastici. Guido infastidito da Catello, il padre di Salvatore Cerruti, deciderà di fargli una difficile rivelazione.

Vittorio cercherà di riconquistare Alex

Diego deciso a far luce su quanto accaduto, deciderà di attivarsi per scoprire la verità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Vittorio incoraggiato da Mariella, la compagna di suo padre, deciderà di riconquistare Alex ma con scarsi risultati. Angela e Franco affronteranno i problemi di Bianca mettendo da parte i consigli di Giulia ormai sempre più attaccata al suo Marcello.

Tensioni tra Angela e Giulia Poggi

Raffaele e Niko saranno parecchio dubbiosi su quanto affermato da Diego, il quale deciso a far luce sulla verità, prenderà una sconvolgente iniziativa.

Tra Giulia e sua figlia Agela ci sarà qualche battibecco circa l'educazione scolastica di Bianca. Si scoprirà poi la vera identità della donna che si occupa delle faccende del centro d'ascolto gestito da madre e figlia. Vittorio dopo la delusione dell'ennesimo fallimento con Alex si renderà protagonista di un simpatico siparietto con un famoso cantante in radio. Sarà proprio grazie alla presenza dell'artista che il giovane Del Bue escogiterà un modo molto romantico per farsi perdonare dalla sua amata.

Ci riuscirà questa volta? Filippo Sartori cercherà di godersi un nuovo momento di intimità con sua moglie Serena ma la sorte sembrerà remargli ancora contro. Diego avrà modo di riflettere se accettare o meno una nuova proposta.