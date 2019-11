Il Paradiso delle Signore 4, alla settima settimana di programmazione vedrà Salvatore alle prese con una proposta da fare a Gabriella, mentre Angela verrà ospitata a villa Guarnieri. Inoltre il lavoro alla caffetteria di Marcello e Salvatore sarà a rischio, mentre Marta e Vittorio affideranno temporaneamente il Paradiso a Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, dal 25 al 29 novembre: Riccardo vuole conoscere meglio la Barbieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dal 25 al 29 novembre raccontano che sarà una settimana ricca di sorprese.

Al circolo, Adelaide e Umberto combineranno un appuntamento per Ludovica e Riccardo. In questa occasione, però, Angela avrà un crollo fisico e sarà soccorsa proprio dal giovane Guarnieri. Il ragazzo porterà la giovane cameriera alla villa, dove verrà ospitata con una gentilezza di facciata. Adelaide e Umberto, infatti, temeranno che i pettegolezzi possano prendere il sopravvento. Nel frattempo, Marcello Barbieri chiederà un risarcimento a Guarnieri per l'incidente che sua sorella ha avuto al circolo.

Mentre sarà alla villa, Angela incuriosirà Riccardo che vorrà conoscerla meglio, a dispetto dei progetti della zia che vorrebbero invece vederlo accanto a Ludovica. Durante il soggiorno dai Guarnieri, la cameriera ascolterà una conversazione tra Adelaide e Umberto che la spingerà a lasciare in fretta quella casa. Tornata da Marcello, la ragazza scoprirà che ha intascato un assegno firmato da Umberto. Più tardi, la Barbieri tornerà a lavoro al circolo e cercherà di chiarire a Riccardo la sua improvvisa fuga.

Trame Il Paradiso delle Signore, settimana dal 25 al 29 novembre: Salvatore in crisi per il lavoro

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 dal 25 al 29 novembre rivelano che per Salvatore sarà un periodo pieno di pensieri. Sua madre Agnese, infatti, cercherà di fargli capire che dovrebbe farsi avanti con Gabriella per una proposta seria. Il ragazzo penserà al momento più adatto per dichiararsi alla sua fidanzata e chiederle di sposarlo, ma un nuovo imprevisto romperà i suoi piani.

Alla caffetteria, Anita annuncerà a Salvatore e Marcello la sua intenzione di vendere l'attività. I giovani penseranno a cosa fare della loro vita e decideranno di tenere nascosta la cattiva notizia ai propri cari. Tuttavia, Agnese scoprirà ugualmente l'imminente licenziamento del figlio e ne parlerà con Armando. Gabriella sarà tenuta all'oscuro di tutto e quando scoprirà che il suo fidanzato le ha mentito, reagirà molto male, ma poi gli starà vicino.

Al Paradiso, intanto, Marta e Vittorio progetteranno un servizio fotografico e comunicheranno alle Veneri che saranno le protagoniste. Il dottor Conti farà una sorpresa alla sua sposa, organizzando un viaggio per Parigi. Le redini del Paradiso saranno lasciate nelle mani di Riccardo e questo infastidirà molto Luciano che dovrà lavorare gomito a gomito con il padre di sua nipote. Il Cattaneo si confiderà con Silvia e il loro rapporto sembrerà essersi consolidato molto, ma a Milano ci sarà un ritorno inaspettato.

Sarà Clelia?