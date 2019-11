Demi Lovato ha recentemente reso ufficiale la relazione con la sua nuova fiamma, il modello Austin Wilson. I fans sono però preoccupati che la cantante stia correndo troppo e che questo possa danneggiare la salute di Demi, infatti solo un mese fa usciva con una star di "The Bachelorette" e si è disintossicata da droghe ed alcol.

'My Heart'

La popstar Demi Lovato ha condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da più di 75 milioni di fans, un tenero scatto che la ritrae con un ragazzo misterioso.

La foto è stata accompagnata dalla caption "My Heart". Il ragazzo misterioso dai capelli rosa è il modello venticinquenne Austin Wilson, figlio della leggenda dello skateboard e del surf degli anni 70 George Wilson. Nella foto, in bianco e nero, lui la abbraccia dal dietro teneramente dandole un bacio sulla guancia. Entrambi indossano una tuta comoda, lui ha il petto scoperto che mostra i numerosissimi tatuaggi che lo ricoprono.

Inutile dire che dopo l'annuncio il profilo seguito da 20 mila followers di Austin è diventato un profilo seguito da più di 100 mila persone. Poco dopo anche il modello ha postato una foto con la caption "Il mio Amore" che ritrae sempre i due mentre si fanno uno scatto allo specchio abbracciati e vestiti per uscire la sera.

I fans preoccupati per la salute della star: 'Sta correndo troppo, le fa davvero bene?'

Se gli amici celebrities l'hanno supportata e hanno lasciato commenti felici, I fans non hanno preso la notizia altrettanto bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Sono preoccupati che la star si possa fare del male correndo troppo e possa ricadere nella dipendenza di alcol e droghe, che pochi mesi fa l'hanno portata a rischiare la vita in un overdose. Fino a due mesi fa Demi usciva con Mike Johnson star di "The Bachelorette". Nonostante essere stati visti più volte insieme dai paparazzi i due non avevano mai ufficializzato niente. Poi poche settimane fa ha conosciuto Austin.

Secondo i fans il nuovo fidanzato potrebbe essere dannoso per la cantante in quanto fumatore e ciò potrebbe farla ricadere un altra volta nelle vecchie dipendenze. "Sono preoccupata e triste. Dovresti rimetterti in salute e circondarti con persone che ti vogliono bene e possono avere un futuro stabile con te. Devi prenderti cura di te stessa, amarti e metterti al primo posto prima di chiunque altro.

So che nel tuo percorso ci si può sentire soli, ma cercare una nuova persona di cui prenderti cura quando ora devi pensare solo a te non è la decisione più saggia Ti voglio bene e voglio che tu sia felice. Ti meriti molto più di meglio che sentire il bisogno di avere qualcuno per forza per poterti sentire amata, al sicuro e felice' scrive una fan tra i commenti della foto che ritrae la cantante e il modello insieme.

"Per favore prenditi cura di lei seriamente. Lo sai che è fragile perciò non cercare di spezzarle il cuore come hanno fatto altri in passato per favore" scrive un'altra fan rivolta ad Austin.

Demi non ha ancora parlato pubblicamente della sua nuova fiamma, ma negli scatti mostra sorrisi di felicità.