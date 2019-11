A Uomini e donne il 2 novembre c'è stata una nuova registrazione per il trono over. Protagonisti sono stati la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la dama torinese Gemma Galgani. Nella coppia c'è aria di crisi, mentre Gemma ha iniziato la conoscenza di Juan Luis ed è stata molto contenta.

Registrazione Uomini e Donne, 2 novembre: Gemma riceve una dedica da Juan Luis

Le anticipazioni provenienti dalla registrazione di Uomini e donne del 2 novembre raccontano che la Galgani ha finalmente ritrovato il sorriso.

Dopo la delusione avuta da Jean Pierre che ha deciso di orientarsi verso nuove conoscenze, per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Il 57enne Juan Luis è subito piaciuto alla Galgani e a quanto pare la loro conoscenza è andata avanti. Nell'ultima registrazione, Gemma si è mostrata visibilmente emozionata per l'uscita con il nuovo pretendente. Lui ha rincarato la dose riempiendola di complimenti e dedicandole anche una canzone.

Jean Pierre, ormai, sembra un lontano ricordo per la torinese. Juan Luis potrebbe finalmente essere l'uomo che aspettava da tanto tempo? Tina è intervenuta ironizzando sull'emozione della Galgani, chiamando il dottore per farle passare la tachicardia. Per la torinese è stata una puntata decisamente positiva, ma non si può dire lo stesso per la sua amica Ida.

Uomino e donne, spoiler: Ida e Riccardo litigano, Armando ipotizza il tradimento

Secondo gli spoiler della nuova registrazione del trono over, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano le cose non sembrano andare per il meglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I due si sono finalmente ritrovati e sono tornati insieme dopo mesi di lontananza, ma la donna ha lamentato ancora una volta una mancanza di trasporto da parte del Guarnieri. Da quanto raccontato da Ida, infatti, tra i due non c'è stato nemmeno un bacio. Riccardo, inoltre, continua ad ignorarla sui social, non commentando le foto. Tra i due è nato un diverbio, continuato dietro le quinte. Quando sono rientrati in studio, ad attenderli hanno trovato Armando Incarnato.

Il napoletano aveva iniziato una conoscenza con Ida prima del ritorno di Riccardo e, quando ha capito che lei era ancora innamorata del suo ex, l'ha accusata di averlo usato. Nel corso della settimana, Armando ha pubblicato delle storie su Instagram che alludevano alla coppia e a un probabile tradimento. In studio, Tina ha attaccato l'Incarnato, accusandolo di infangare la felicità degli altri solo perché è stato rifiutato.

Inoltre, Jean Pierre ha continuato a conoscenza con altre due signore. Come si evolveranno le storie dei protagonisti del programma di Maria De Filippi? Non resta che aspettare che il tempo faccia il suo corso.