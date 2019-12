La soap opera di Una vita continua a tenere l'alta l'attenzione dei telespettatori italiani, grazie alle sue travagliate storie d'amore. Le trame in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Telmo Martinez non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per Lucia Alvarado, tanto da baciare la donna. Un avvicinamento, che scatenerà i sospetti di Celia Alvarez Hermoso e Ursula Dicenta.

Una Vita: Lucia si riavvicina a Telmo

Incredibili colpi di scena caratterizzeranno gli appuntamenti italiani in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che tra Lucia e Telmo scoppierà la passione. In particolare, la cugina di Celia proverà degli interessi verso il sacerdote, quando lo vedrà rischiare la vita per i suoi parenti, affetti da una pericolosa epidemia contratta dagli abitanti dell'Hoyo. In questo frangente, l'Alvarado comincerà a ricredersi su Martinez, tanto da non ritenerlo incapace di usare violenza su una donna. Successivamente, i due giovani trascorreranno tanto tempo insieme. Per questo motivo, la figlia dei Marchesi di Valmez rifiuterà una seconda dichiarazione d'amore da parte di Samuel, visto che in quella precedente non aveva potuto rispondere per via di un malore accorso all'Alvarez Hermoso.

I sospetti di Ursula e Celia

Gli spoiler di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Samuel resterà molto indispettito quando l'Alvarado si recherà in compagnia di Telmo a vedere una mostra organizzata all'interno di un museo. L'ex marito di Blanca, infatti, avrebbe voluto accompagnarla ad uno spettacolo teatrale. Inoltre Lucia trascorrerà sempre più tempo insieme a Martinez in occasione di alcuni restauri, eseguiti all'interno di uno studio di casa Alday. Di conseguenza, i due non riusciranno più a far meno l'uno dell'altra, destando i sospetti di Ursula.

Anche Celia comincerà a provare delle perplessità verso la cugina, in quanto ancora all'oscuro della relazione sorta con il sacerdote. La moglie di Felipe, a questo punto, domanderà a quest'ultimo se la sua parente ha per caso una relazione con un altro uomo.

Martinez bacia appassionatamente l'Alvarado

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Martinez fingerà di non provare più interesse per Lucia, tanto da rifiutarsi di accompagnarla a trovare una donna, ritratta in un quadro che stava ristrutturando.

Un rifiuto, che farà arrabbiare la figlia dei Marchesi di Valmez, la quale si recherà in parrocchia per chiedere una spiegazione convincente a Telmo. Durante l'incontro, il sacerdote bacerà appassionatamente l'Alvarado dopo averle fatto una dichiarazione d'amore. Dopodiché i due giovani, vinti dai sensi di colpa, eviteranno di incontrarsi. Dall'altro canto, Samuel organizzerà un nuovo piano ai danni del rivale, dopo aver capito che prova qualcosa per l'oggetto della sua ossessione.