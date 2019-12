Nella puntata del Trono Over andata in onda oggi 3 dicembre sono accadute davvero cose molto interessanti. Infatti, il pubblico ha assistito a quello che è successo durante la settimana a Gemma Galgani con il suo Juan. Tuttavia, però, non si è parlato solo di Gemma, ma bensì anche di Sossio e Ursula, che hanno voluto portare in studio la figlia per presentarla a Maria ed al pubblico da casa. Nel finale della puntata si è incominciato a parlare della storia infinita tra la bresciana Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Gemma felice con Juan: la conoscenza continua

La prima parte della puntata del Trono Over che è andata in onda oggi 3 dicembre 2019, è stata dedicata a Gemma Galgani e al suo idillio in corso con Juan Luis Ciano. I due si sono visti in settimana ed hanno guardato un romantico film insieme, arrivando a commuoversi perché la storia raccontata ricordava ad entrambi quella che stanno vivendo da circa un mese a Uomini e donne.

La felicità della torinese, però, sarà minata da un mazzo di fiori che il cavaliere riceverà da una sua ammiratrice che per ora preferisce restare anonima.

Ospiti in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, a pochi mesi dalla nascita della piccola Bianca, l'hanno portata in studio per presentarla sia a Maria De Filippi che al pubblico: la redazione ha regalato un grande peluche alla bimba, frutto dell'amore nato tra i due ex protagonisti dell'Over poco più di un anno fa.

Tra Ida e Riccardo non è ancora finita

Li avevamo lasciati dietro le quinte del Trono Over a litigare e a piangere per la fine della loro tormentata storia d'amore: oggi, martedì 3 dicembre, i telespettatori hanno assistito alla prima parte che hanno offerto Ida Platano e Riccardo Guarnieri durante la registrazione di sabato 30 novembre.

Maria ha mostrato a tutto il pubblico prima un filmato riassuntivo di quello che è successo in studio la volta precedente e poi quello della forte discussione che i due hanno avuto nei camerini dopo la puntata.

La parrucchiera e il pugliese non se le sono di certo mandare a dire, arrivando ad accusarsi reciprocamente di non provare un vero sentimento. La donna, in particolare, ha tuonato: "Pensa un po' per chi sono stata male, per uno che mi manda a quel paese ogni due per tre".

Domani, 4 dicembre, dovrebbe essere trasmessa la proposta di matrimonio che Riccardo farà ad Ida, lasciandola senza parole: lei non risponderà né sì né no, accetterà di ballare con il personal trainer sulle note di "E poi ti penti" e andrà a parlare con lui nel backstage.

Per scoprire cosa è accaduto tra i due dopo la fine della puntata, si dovrà aspettare la prossima registrazione degli Over, probabilmente fissata per sabato prossimo.