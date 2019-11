Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una vita, la soap opera che tiene incollati quasi 3 milioni di telespettatori ogni giorno sulle reti Mediaset. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Telmo Martinez e Lucia Alvarado diventeranno a tutti gli effetti una coppia. In particolare, la cugina di Celia annuncerà le nozze con l'ex sacerdote durante il suo compleanno a casa di Felipe.

Una Vita: Telmo abbandona gli abiti talari

Telmo e Lucia saranno gli assoluti protagonisti nel corso dei nuovi appuntamenti italiani di Acacias 38.

Le trame di Una Vita annunciano che il sacerdote si toglierà gli abiti talari per iniziare una storia con l'Alvarado. Tutto inizierà quando Martinez troverà morto Frate Guillermo, il suo antico mentore. Tutte le indagini punteranno il dito contro Ursula, che però alla fine dimostrerà la sua innocenza. La cugina di Celia, invece, accetterà la proposta di nozze di Samuel con il nullaosta di Felipe e la moglie. A tal proposito, i coniugi Alvarez Hermoso organizzeranno il matrimonio della loro parente, che però alla fine riserverà un colpo di scena.

Martinez, infatti, toglierà gli abiti talari pur di salvare Lucia dalle grinfie del fratello di Diego. In particolare, Telmo non potrà tenere i bada i suoi veri sentimenti per la figlia del Marchesi di Valmez.

Martinez riesce a far breccia nel cuore di Lucia

Gli spoiler di Una Vita rivelano che Martinez si avvicinerà all'Alvarado con molta dolcezza, mentre Felipe (Marc Parejo) terrà qualche riserva su di lui. L'avvocato, infatti, guarderà con sospetto questa situazione, visto che non vuole finire sulla bocca del vicinato per la storia di sua cugina tra le braccia di un ex sacerdote.

Tuttavia, Lucia e Telmo (Dani Tatay) trascorreranno molto tempo insieme. Nonostante tanti grattacapi, l'ex sacerdote riuscirà a far breccia nel cuore della cugina di Celia, tanto da farle un'inaspettata richiesta. In particolare, l'uomo proporrà alla fidanzata di dare in beneficenza l'eredità dei Marchesi di Valmez, organizzando una fondazione intitolata a suo nome.

L'Alvarado annuncia le nozze con l'ex sacerdote

Ma le sorprese non sono finite qui, perché la cugina di Celia (Ines Aldea) approfitterà del giorno del suo compleanno per fare un'importante rivelazione dopo la sua decisione di far parte della fondazione Marques de Valmez.

In questa occasione, l'Alvarado e l'ex sacerdote annunceranno la loro intenzione di sposarsi. Possiamo svelare che Telmo e Lucia (Alba Gutierrez) dovranno passare molti ostacoli prima del loro lieto fine. In attesa di vedere tutti questi nuovi colpi di scena, si ricorda che la soap opera è trasmessa tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.