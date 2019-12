In queste ore sul web si sta molto discutendo di un episodio avvenuto nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dell'11 dicembre. In tale occasione, Barbara D'Urso ha effettuato un lungo collegamento con Cellino San Marco per partecipare alla cerimonia funebre della mamma del cantante Al Bano Carrisi. La donna è venuta a mancare all'età di 96 anni a seguito di mesi di malattia. L'inviata che era sul posto ha riportato ogni singolo dettaglio di quel momento così delicato.

La giornalista, a seguito della celebrazione, ha provato ad intervistare il fratello di Al Bano il quale, ovviamente, si è rifiutato reputando il momento poco adatto.

L'imbarazzo è stato evidente al punto che è intervenuta anche la padrona di casa. Barbara d'Urso, infatti, le ha detto di non provare nemmeno ad intervistare il cantante considerato il momento particolare.

La giornalista di Pomeriggio 5 prova ad avvicinarsi alla famiglia Carrisi

I funerali di mamma Jolanda sono stati davvero molto toccanti per tutti i telespettatori. La maggior parte delle principali emittenti televisive ha trattato il lutto del cantante e anche Barbara d'Urso non è stata da meno.

La conduttrice, infatti, è stata per tutto il pomeriggio in collegamento con Cellino San Marco per mostrare quanto stesse accadendo al funerale. La sua inviata Ilaria Dalle Palle, però, alla fine della cerimonia ha compiuto un gesto che il web non ha molto gradito. La giornalista, infatti, ha avvicinato il fratello del noto cantante allo scopo di strappargli qualche considerazione.

L'uomo si è dileguato rapidamente eludendo le telecamere e dicendo: "Non è il momento". Anche Al Bano si è chiuso in auto con la sua famiglia pur di non incrociare lo sguardo dei giornalisti.

A quel punto Barbara d'Urso ha preso la parola per dire di comprendere perfettamente il comportamento di Al Bano, il quale era palese che non volesse essere intervistato.

La d'Urso redarguisce l'inviata, il web sbotta sui social

Proprio per tale ragione, la padrona di casa ha detto alla sua inviata di non provare neppure ad intervistare il cantante e tutta la sua famiglia in quel momento di profondo dolore. Solo a quel punto la giornalista ha smesso di tentare di avvicinarsi alla famiglia Carrisi. Il video è stato pubblicato anche su Twitter sul profilo ufficiale di Pomeriggio 5.

Sulla piattaforma social, però, gli utenti hanno dato libero sfogo alle proprie considerazioni.

Moltissime persone, infatti, hanno attaccato la giornalista accusandola di aver mostrato davvero poco tatto nel provare ad intervistare un figlio che era intento a seguire il feretro di sua madre. Ci sono stati anche commenti un po' più duri come ad esempio: "Ma lo squallore della giornalista che vuole intervistare Al Bano nel giorno del funerale della madre?"