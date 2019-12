La segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso a Uomini e donne, ha scatenato una serie di Gossip: i curiosi, in particolare, si sono subito messi alla ricerca del calciatore che avrebbe baciato la corteggiatrice di Giulio Raselli ad una festa di compleanno. Stando a quello che sostengono alcuni siti e l'influencer Deianira Marzano, il giocatore con quale avrebbe flirtato la protagonista del Trono Classico sarebbe Achraf Lazaar, attualmente in forza al Cosenza.

Nuovi rumors su Giulia dopo la segnalazione a U&D

Sono passate poco più di 24 ore da quando è andata in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata al trono di Giulio Raselli e ai risvolti negativi che ha avuto la sua conoscenza con Giulia D'Urso.

Se in esterna tra i due c'è stato un bacio appassionato, è in studio che è successo di tutto quando Maria De Filippi ha anticipato che un'ex corteggiatrice stava per fare una segnalazione sulla ragazza.

Cheri, ex spasimante di Alessandro Zarino, ha raccontato di essere stata testimone di uno scambio di affettuosità tra Giulia e un calciatore famoso del quale non ha mai voluto fare il nome. Dopo essere andate insieme ad una festa di compleanno, in quanto buone amiche, le due giovani si sarebbero separate quando l'attuale protagonista del Trono Classico avrebbe cominciato a flirtare con un giocatore di calcio.

La D'Urso ha provato a smentire in ogni modo di aver baciato un'altra persona in discoteca ma tanti, compreso Giulio, non le hanno creduto pienamente.

Giulia non ha mai negato di aver partecipato al party d'inizio novembre del quale parla colei che l'accusa, ma respinge al mittente tutti i rumors su un suo presunto bacio con un ragazzo che non è il tronista che sta corteggiando in Tv.

L'identità del calciatore tirato in ballo a U&D

Dopo che è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne in cui Giulia D'Urso è stata messa fortemente in dubbio, sul web hanno cominciato a circolare parecchi gossip sulla segnalazione in questione.

Deianira Marzano, per esempio, ha reso pubbliche delle foto risalenti alla sera della festa, nelle quali si vede chiaramente la corteggiatrice di Giulio vicina ad un calciatore che attualmente gioca nel Cosenza: Achraf Lazaar. Sarebbe, dunque, lo sportivo di origini marocchine il ragazzo col quale la protagonista del Trono Classico si sarebbe scambiata un bacio mentre alcune amiche la coprivano (questo almeno è quello che ha sostenuto Cheri in Tv).

Stando a quello che è stato raccontato ieri, inoltre, pare che Giulia abbia già avuto in passato un flirt con questo giocatore, ma ora lui avrebbe smesso di seguirla su Instagram perché amareggiato del "due di picche" che lei gli avrebbe dato dopo il party di compleanno.