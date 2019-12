Ieri, martedì 10 dicembre, è venuta a mancare Jolanda, la mamma di Albano Carrisi. La donna si è spenta all'età di 96 anni dopo aver vissuto una vita piena e ricca di avvenimenti. A ricordarla ci ha pensato Yari Carrisi, unico figlio maschio di Al Bano e Romina Power. L'uomo aveva pubblicato un post su Instagram per ricordare la defunta nonna ieri sera. Questa mattina, però, ha parlato a Mattino Cinque ed ha raccontato della malattia della povera Jolanda e di quanto sia stata una figura fondamentale nella sua vita.

Yari Carrisi ricorda sua nonna durante la puntata di Mattino Cinque

Yari Carrisi ha ricordato a Mattino Cinque la nonna Jolanda, deceduta ieri poiché molto malata. Il figlio di Albano e Romina non è entrato molto nel dettaglio della vicenda, tuttavia, ha spiegato che la nonna fosse malata da diverso tempo. In particolare, l'ultimo anno pare si sia rivelato particolarmente difficile per lei e per tutta la famiglia. La donna, a causa della malattia, ''non riusciva più a cantare''. Ad ogni modo, la donna ha avuto un'esistenza alquanto piena, durante la quale si è sempre occupata delle persone che amava, specie dei suoi nipoti.

Quando Al Bano e Romina erano fuori per lavoro, infatti, era proprio lei ad occuparsi dei loro figli. Yari ha detto di avere ricordi bellissimi della sua infanzia e adolescenza.

Il protagonista dell'intervista non ha esitato a raccontare anche qualche piccolo aneddoto di quando andava da sua nonna. Specie nell'ultimo periodo, la signora Jolanda, appena lo vedeva, gli chiedeva subito se avesse mangiato. Questa è una palese dimostrazione di quanto ci tenesse alla salute dei suoi nipoti.

I post su Instagram di Yari e Romina Power per Jolanda

Insomma, stando a quanto rivelato da Yari Carrisi a Mattino Cinque, sembra proprio che nonna Jolanda sia stata un punto di riferimento per tutti.

Ad ogni modo, il figlio di Al Bano ha pubblicato anche un post su Instagram per ricordare la nonna scomparsa. Il figlio d'arte ha postato una foto in cui è in compagnia di Jolanda e nella didascalia ci ha tenuto a ribadire quanto la donna sia stata una persona fenomenale. La foto pubblicata da Yari risale a novembre e, stando a quanto detto da lui, si tratta dell'ultimo scatto fatto con la nonna.

Il vuoto lasciato dalla signora Jolanda è davvero enorme. A ricordarla, infatti, ci ha pensato anche Romina Power che, attraverso il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a ringraziarla per averla sempre reputata come una figlia.

Inoltre, ha anche aggiunto una frase molto significativa secondo cui nessuno muore davvero se continua a vivere nel cuore di chi ama. Silenzio profondo, invece, da parte di Loredana Lecciso che, invece, ha preferito non pubblicare nessun contenuto sui social per commemorare la morte di nonna Jolanda.