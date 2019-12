Appuntamento con le anticipazioni settimanali di Una vita e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 dicembre. Nel consueto orario delle 14:10, i fan della serie ambientata ad Acacias conosceranno gli sviluppi riguardanti il rapporto tra padre Telmo, Samuel e Lucia, con quest'ultima che accetterà di recarsi fuori città con l'Alday. Intanto, donna Susana avrà un malore a seguito delle continue minacce da parte di Venancio, mentre Lolita e Antonito fisseranno la data delle nozze. Ursula nel frattempo, sembrerà aver recuperato in parte la memoria e per proteggere padre Martinez, arriverà a minacciare Samuel.

Anticipazioni al 21 dicembre: Samuel si scontra con Telmo, Ursula minaccia l'Alday

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap ambientata ad Acacias anche nel corso della prossima settimana, dove vedremo come il priore Espineira continuerà a fare pressioni affinché scoppi uno scandalo su Telmo e Lucia. Lo scopo del prelato sarà quello di costringere la Alvarado a rinchiudersi in convento, rinunciando alla sua eredità in favore dell'Ordine del Cristo Giacente. Nel quartiere intanto, giungerà la notizia che il ricovero per gli sfollati dell'Hoyo è pronto e quindi tutti i bisognosi saranno pronti a lasciare la parrocchia.

Il parroco e Lucia quindi, non dovranno più lavorare a stretto contatto e sarà in questo frangente che Samuel proporrà alla donna di recarsi con lui a Toledo. Stando alle anticipazioni, Lucia accetterà di partire con l'Alday, promettendo a Celia e Felipe di fare ritorno prima di sera. Nel frattempo Samuel e padre Telmo avranno un nuovo durissimo scontro arrivando persino alle mani e sarà Ursula a doverli dividere. In seguito, la Dicenta si recherà a casa Alday e minaccerà Samuel di stare alla larga dal parroco.

Una vita spoiler: Lucia e Samuel passano la notte fuori città

Nel corso degli episodi in onda dal 15 al 21 dicembre prossimi, Antonito capirà che Lolita si sarà offesa in quanto penserà che lui si sia dimenticato del loro primo anniversario di fidanzamento. i due in seguito riusciranno a chiarirsi e a fissare finalmente la data delle nozze. Intanto Samuel e Lucia partiranno alla volta di Toledo, in cerca di un famoso collezionista che potrebbe vendere loro un'importante opera d'arte. Donna Susana invece, continuerà a subire le minacce di Venancio, il quale intimerà alla sarta e a Rosina di pagare: in caso contrario l'uomo le denuncerà alla polizia per quanto accaduta alla scuola di disegno.

Gli spoiler inoltre, svelano che a causa di un problema alla carrozza Samuel e Lucia saranno costretti a passare la notte insieme fuori casa. Celia nasconderà il fatto a Felipe, mentre l'Alday sembrerà comportarsi da gentiluomo con la Alvarado. Successivamente il marito di Celia scoprirà la verità e se la prenderà con la moglie per avergli mentito.

Appuntamento dunque su Canale 5 per seguire tutte le vicende dei protagonisti di Acacias 38, ricordando che le puntate già trasmesse sono disponibili sul sito Mediaset play.