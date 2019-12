Nella puntata del 26 dicembre di All Together Now, game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, le voci soliste si sono sfidate a colpi di esibizioni canore per approdare alla finale del 2 gennaio 2020. Durante la serata ci sono state parecchie polemiche che hanno fatto storcere il naso al pubblico, tra cui l'atteggiamento adottato da Cristiano Malgioglio. Il giudice, infatti, è stato fortemente criticato da alcuni utenti di Twitter per aver espresso dei giudizi piuttosto duri e svalutanti nei confronti di qualche concorrente.

Malgioglio: le dure critiche da parte degli utenti Twitter

Durante la semifinale di All Together Now, Cristiano Malgioglio ha giudicato l'esibizione un po' traballante di un concorrente, Said, con un semplice e diretto "Torna a studiare, saresti un bravissimo medico". Tali parole, però, non sono state apprezzate dal pubblico di Twitter che si è scagliato duramente contro il giudice: "Cristiano Malgioglio, spesso, non essendo in grado di esprimersi con parole giuste e non offensive, farebbe meglio a tacere: forse la sua immagine potrebbe guadagnarne".

Poi, un altro utente ha commentato: "È una “prima donna” e vuole stare sempre centro dell’attenzione. È simpatico, ma spesso diventa davvero sgradevole quando vuole mostrare a tutti i costi di essere “esperto”. Anche meno". Come se non bastasse, c'è anche chi ha rivolto al cantante dei pesanti insulti: "Qualcuno mi spiega come è riuscito a fare successo con la sua immensa e gigantesca ignoranza? A parte l'isteria cronica, è proprio ignorante e opportunista. Imbarazzante".

Però, c'è anche chi ha preso le sue difese commentando: "È stata penosa e ha ragione Cristiano Malgioglio. Inutile illudere chi non può fare questo mestiere". Malgioglio ha confermato di essere una persona molto schietta e diretta anche quando occorre esprimere un parere negativo ed è proprio questo atteggiamento forse che gli è valso il ruolo di giudice di un talent show televisivo.

Chi sono i finalisti di All Together Now

I concorrenti che sono riusciti ad aggiudicarsi la finale di giovedì 2 gennaio di All Together Now sono dodici.

Tra questi c'è anche Federico Martello, il concorrente sulla sedia a rotelle che è riuscito a battere il suo avversario Giovanni intonando Meraviglioso dei Negramaro. Il ragazzo ha realizzato un totale di 97 punti (il punteggio più alto di tutta la puntata della semifinale).

Gli altri concorrenti che sono riusciti a passare il turno nella puntata del 26 dicembre sono Carmine Cirillo, Gaia Di Fusco, Said Jourdi, Nicola Gargaglia e Giuliana Danzé. A questi nomi, si sono aggiunti quelli degli altri finalisti che sono entrati direttamente con i cento punti del muro dei giudici: Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Rosetta Falzone, Arianna Cleri, Lorishen Umali, Enrico Bernardo e Matteo Mastracco.