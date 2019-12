Il 15 dicembre Mara Venier ha invitato a Domenica In uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama nazionale e internazionale: stiamo parlando di Tiziano Ferro. L'artista ha raccontato del suo nuovo album, delle nozze con il compagno Victor Allen e del bullismo subito in adolescenza. Nel salotto di Rai 1, il cantante di Sabaudia ha riferito di essere stato schernito da piccolo a causa del suo orientamento sessuale. Non a caso Tiziano Ferro oggi è impegnato nel sociale per fare in modo che le nuove generazioni non siano prese di mira dai bulli.

Dal punto di vista professionale, l'artista laziale con il suo ultimo album Accetto Miracoli sta riscuotendo un grande successo. Ospite della Venier, il cantante si è aperto molto anche sulla sua vita sentimentale.

Mara Venier risponde alle critiche su Instagram

L'ospitata di Tiziano Ferro a Domenica In è stata accolta con grande entusiasmo. Al termine dell'intervista all'artista a Mara Venier sono arrivati tantissimi applausi dal pubblico presente in studio e tanti complimenti anche sul web.

Purtroppo, però, come spesso accade c'è chi anche chi non è stato d'accordo sulla presenza del cantante negli studi di Rai 1.

In particolare un'utente ha postato un commento di critica verso la conduttrice veneta: "Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia, non mi è piaciuta l'intervista ad un omosessuale." In base all'opinione della telespettatrice Tiziano Ferro dunque probabilmente avrebbe potuto essere invitato a Domenica In, ma non per Natale.

Di fronte a queste affermazioni non ha tardato ad arrivare la risposta della diretta interessata: "Cara, d'amore si può parlare tutto l'anno. Perché l'amore non ha se..o". Mara Venier con le sue parole ha dato una vera e propria lezione di vita a chi nel 2019 non riesce ad accettare l'omosessualità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

Tiziano Ferro commosso a Domenica In

Tiziano Ferro nel parlare del rapporto con Victor Allen è apparso visibilmente commosso. Dal racconto dell'artista si è appreso che l'incontro tra i due è avvenuto in uno studio di registrazione americano. Tiziano Ferro, che è dipendente dal caffè, era in cerca di una caffetteria. Allen gli disse che era lontana e che gli avrebbe offerto lui un caffè il giorno dopo. I due, partendo da una semplice chiacchierata, uscirono insieme a cena e da quel momento diventarono inseparabili.

La proposta di matrimonio è arrivata tre anni più tardi, quando Tiziano Ferro compiva 39 anni, incisa proprio su due tazzine da caffè: "Mi vuoi sposare?". Allen si mise in ginocchio di fronte al suo compagno con un anello. Il cantante prima è convolato a nozze in segreto a Los Angeles il 25 giugno, poi si è sposato a Sabaudia lo scorso 13 luglio.