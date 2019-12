Uomini e donne è in vacanza ma in queste ore sul web e sui social si parla soprattutto dei protagonisti del trono classico e in particolar modo di Giulio Raselli, che con il suo percorso ormai è arrivato ad un passo dalla scelta finale. Le indiscrezioni di queste ore ipotizzano addirittura che la tanto attesa scelta potrebbe essere avvenuta fuori dagli studi della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e che Raselli, alla fine, potrebbe aver coronato il suo sogno d'amore con la bellissima Giulia D'Urso, che in queste ore sui social ha spiazzato i fan con un post che non è affatto passato inosservato.

Giulio Raselli e la possibile scelta: sul web si parla della D'Urso

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che i fan si sono insospettiti nel momento in cui la D'Urso ha postato una stories sul suo profilo Instagram dove ha scritto 'Ci credi ai miracoli?' con tanto di cuore rosso. Un messaggio che per molti poteva sembrare subliminale e rivolto proprio alla situazione decisamente tormentata che la bella Giulia stava vivendo in trasmissione con il tronista.

Dopo questa stories apparsa sui social, ecco che i sostenitori della coppia hanno subito 'tirato le somme', ipotizzando che qualcosa sia successo in questi giorni in cui la trasmissione di Maria De Filippi è in pausa per la sosta natalizia e addirittura che possa esserci stata la tanto attesa scelta finale.

Di sicuro la frase postata da Giulia D'Urso, che parla di miracoli, potrebbe far riferimento alla conflittualità vissuta con Giulio nel corso delle ultime puntate del 2019 di Uomini e donne, dove tra i due ci sono stati diversi momenti di scontro e di tensione.

Gli scontri tra Giulio e Giulia nelle ultime puntate di Uomini e donne

Giulio ha perso le staffe in studio nel momento in cui è arrivata una segnalazione sulla ragazza, la quale pare abbia partecipato ad una festa dove era presente anche un noto calciatore, e addirittura che tra i due ci sia stato un bacio a stampo. Una segnalazione che tuttavia ha infastidito moltissimo il tronista di Uomini e donne, dato che non è la prima volta che arrivano voci del genere alla redazione del programma di Canale 5.

E questa volta Giulio ha sbottato duramente contro la D'Urso, ammettendo di non aver più fiducia in lei e rivelando di voler mettere la parola fine alla loro conoscenza.

A quel punto Raselli si è spinto tra le braccia dell'altra corteggiatrice, Giovanna ma questo post social di Giulia lascia presagire che qualcosa potrebbe essere cambiato nel corso delle ultime settimane. Sarà davvero così? La verità verrà fuori nelle prossime puntate di U&D trono classico che ritornerà in onda dal 7 gennaio su Canale 5.